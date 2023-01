La licence The Witcher a encore de beaux jours sur consoles et PC. Alors que le patch next-gen du troisième épisode a boosté ses ventes, ce sont pas moins de trois nouveaux jeux qui sont actuellement en développement. Le très attendu The Witcher 4, qui initiera une nouvelle trilogie sous l’Unreal Engine 5, le remake du premier épisode qui opérera plusieurs changements par rapport à l’original, et enfin un spin-off encore bien énigmatique. Ça tombe bien, plusieurs offres d’emploi nous en révèlent davantage à son sujet.

Du PvE et de la coop pour The Witcher Sirius

The Witcher 4 a beau être sur toutes les lèvres, une soixantaine de personnes chez The Molasses Flood, acquis par CD Projekt RED, s’affaire sur un nouveau jeu de la licence. Actuellement en pré-production, le fameux Project Sirius est encore bien nébuleux. Le studio polonais avait simplement confirmé qu’il offrirait aux fans et aux nouveaux venus « un point de vue unique sur l’univers de The Witcher en racontant une histoire inoubliable pour les fans comme les nouvelles audiences. » Un mode multijoueur a d’ores et déjà été annoncé et on en sait un peu plus sur la direction prise pour ce jeu bien différent des autres épisodes de la licence.

De nouvelles offres d’emploi suggèrent en effet que The Witcher Sirius proposera à la fois du multi coopératif et du PvE, c’est-à-dire des affrontements contre des ennemis contrôlés par l’IA. Le jeu s'appuierait également un système de classes, des activités sociales, plusieurs types de monstres et d’armes et très certainement de nombreux éléments générés de façon procédurale. Les nouvelles informations laissent présager un titre un plus plus orienté action et aventure qu’à l’accoutumée avec plusieurs modes de jeu au programme. La narration ne devrait en revanche pas être compromise. The Molasses Flood penche en effet sur une histoire non linéaire à embranchements et une narration cinématographique.

De nouveaux détails qui suffisent à faire trépigner les fans d’impatience et à les laisser rêver de projets les plus fous. Rogue-like, jeu à la The Division à la sauce médiévale, Escape From Tarkov version The Witcher, les idées fusent déjà. Il faudra néanmoins faire preuve de patience pour découvrir ce que la petite équipe concocte réellement.