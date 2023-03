La licence The Witcher n’a pas fini de faire parler d’elle. Outre la série Netflix qui est sous le feu de critiques suite au départ d’Henry Cavill, la franchise a encore de beaux jours sur consoles et PC. Ce sont en effet pas moins de trois nouveaux jeux qui sont en développement, dont le très attendu The Witcher 4 et le remake du premier épisode. Le troisième projet est quant à lui plus énigmatique puisqu’il s’agit d’un spin-off qui proposerait à la fois du multi coopératif et du PvE. Cependant le concept original ne plaisait manifestement pas à CD Projekt RED qui a été contraint de prendre une décision.

The Witcher Sirius, un jeu encore plus ambitieux ?

The Witcher 4 a beau être le jeu le plus attendu de la saga, la petite équipe de The Molasses Flood travaille d’arrache-pied pour proposer une expérience inédite pour la licence. Le studio acquis par CD Projekt RED s’affaire en effet sur un nouveau jeu de la licence, connu en tant que The Witcher Sirius en interne. Un titre encore nébuleux, qui dans son concept original, devait proposer un point de vue unique sur l’univers créé par Andrzej Sapkowski à travers une histoire que l’on nous promettait déjà comme « inoubliable ». La grande différence avec les jeux principaux de la saga est que ce spin-off devait être axé multijoueur, avec la coopération, un système de classes ou encore des activités sociales au programme. Alors que le projet était en pré-production, l’éditeur polonais annonce néanmoins que son développement va repartir de zéro.

Une décision que CD Prokjekt RED justifie par l’évaluation du potentiel commercial de The Witcher Sirius et son concept original qui n’étaient visiblement pas à la hauteur ou ne correspondaient pas à ses attentes. Le projet financé à hauteur de 7,5 millions d'euros partira donc vers une nouvelle direction, mais laquelle ? L’entreprise n’a fourni aucun autre détail sur les raisons de cette décision ou ni sur l’avenir de ce spin-off. L’éditeur polonais semble voir les choses en plus grand pour le jeu, mais pour l’heure impossible de savoir s’il conservera son aspect multijoueur ou non. The Witcher Sirius avait en tout cas pour vocation de proposer une expérience et une approche différentes de l’univers tel qu’il est traité habituellement.