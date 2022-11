Annoncé récemment, The Witcher Remake soulève déjà de nombreuses questions. L'une d'entre elle concerne Geralt lui-même et sa voix. L'acteur du Sorceleur s'est exprimé sur le sujet.

La licence The Witcher n’en finit plus de faire les gros titres. Entre le départ d’Henry Cavill pour la série Netflix, l'arrivée des versions PS5 et Xbox Series pour The Witcher 3 et quelques infos sur quatrième opus, on ne sait plus où donner de la tête. C’est désormais au tour de The Witcher Remake de faire parler de lui avec l’éventualité d’un changement de taille par rapport à l’original.

Un Geralt différent aussi pour The Witcher Remake ?

Propulsée par Wild Hunt en 2015, la licence The Witcher a attiré plus de 60 millions de joueurs au cours de son existence. Beaucoup n’ont cependant pas connu les premières aventures de Geralt en jeu vidéo. Pour surfer sur le succès exponentiel de la franchise, CD Projekt RED a annoncé le développement de The Witcher Remake, confié à Fool’s Theory. Un projet encore mystérieux qui permettra donc de découvrir l’origine de l’adaptation vidéoludique sous Unreal Engine 5. Si l’on ne sait encore que très peu de choses à ce sujet, les fans craignent que le jeu opère un changement majeur par rapport au titre d’origine.

Interrogé par Eurogamer au sujet de The Witcher Remake, le doubleur anglais de Geralt de Riv s’est montré très intéressé à l’idée de reprendre le rôle qu’il campe depuis trois opus afin d’enregistrer de nouvelles lignes de dialogues. Cependant, CD Projekt RED ne l’a pour l’instant pas recontacté. « Je ne sais pas s'ils vont me demander de faire un réenregistrement des dialogues, et je ne sais pas s'ils vont utiliser le dialogue de Witcher 1 tel qu'il existe. Je n’en sais rien. Je serais là en un instant si jamais le téléphone sonnait. Mais pour le moment, j’en sais autant que vous sur le sujet », a déclaré Doug Cockle.

Des changements de scénario à prévoir ?

Pour le comédien, le passage sous Unreal Engine 5 sera synonyme de nombreux changements. Si certains fans ont rapidement craint que Geralt soit remplacé du jour au lendemain, il y a peu de chances que cela se produise. En effet, la plupart des joueurs ont fait leurs débuts avec The Witcher 3 et se sont familiarisés avec le casting du jeu. Il semble donc peu probable que le studio polonais décide d’opérer un grand remplacement.

De son côté, CD Projekt RED a indiqué à nos confrères qu’il était encore trop tôt pour répondre à cette question. The Witcher Remake n’en est en effet qu’aux balbutiements de son développement et la technologie du nouveau moteur d’Epic Games pourrait permettre aux équipes d’aller encore plus loin. Il n’est donc pas exclu que de nouvelles quêtes ou que des changements dans le scénario soient opérés. Autrement dit, un travail d’écriture voire de réécriture pourrait être nécessaire pour le jeu et le comédien pourrait ne pas être contacté avant que le studio ait éclairci ce point. Affaire à suivre donc...