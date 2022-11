Avant de devenir une série résolument culte avec son troisième épisode, la série The Witcher de CD Projekt a eu le droit à deux jeux particulièrement solides, mais qui n'ont pas autant explosé que le troisième épisode. Le premier de la saga, sobrement intitulé The Witcher, aura d’ailleurs bientôt le droit à son remake. En revanche, ce dernier devrait être assez différent du jeu d'origine.

The Witcher Remake devrait nous surprendre

Alors que The Witcher 3 est un open world riche et ultra généreux, les deux premiers jeux étaient beaucoup plus linéaires, le premier en particulier. Le jeu concentrait son intrigue dans et autour d'une seule et même ville, Vizima, partiellement visitable dans The Witcher 3.

Mais il semblerait que The Witcher Remake ait d'autres plans pour les fans.

CD Projekt a en effet affirmé dans son dernier bilan financier que le soft serait entièrement en monde ouvert en le vendant comme un «RPG solo narratif en monde ouvert, une réinterprétation moderne du The Witcher de 2007».

Une nouvelle surprenante lorsque l’on a déjà fait le jeu d’origine, puisque ce dernier est normalement divisé en secteurs, et le joueur est sans cesse poussé en avant par l’intrigue. Mais cette annonce promet néanmoins une aventure beaucoup plus approfondie et l'on peut d’ores et déjà s'attendre à de toutes nouvelles quêtes principales et/ou secondaires, ainsi qu'à des heures de jeu supplémentaires. Le remake pourrait donc créer la surprise avec une approche très différente. Reste maintenant à voir comment CD Projekt compte goupiller tout ça.

On va en manger du sorceleur

Pour le moment, c’est bien The Witcher 3 qui est au centre de toutes les attentions. Le jeu s’offrira bientôt une seconde jeunesse avec son patch new gen pour PS5, Xbox Series et PC, et aura même le droit à une collection de jouets collectors.

The Witcher Remake quant à lui, n’a pas encore de date de sortie, mais devrait signer le grand retour de la licence avant que le très attendu The Witcher 4 ne vienne faire le beau sous unreal engine 5, bien qu'il n'ait pas encore de date de parution lui non plus.

Dans tous les cas, la licence a encore de beaux jours devant elle et devrait accompagner les fans encore un bon moment.