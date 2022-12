La série The Witcher aura bientôt le droit à plusieurs jeux que CD Projekt fait tranquillement mijoter dans ses studios. Et on sait maintenant quand sortira The Witcher Remake.

Avec pas moins de trois projets en production et une nouvelle trilogie déjà annoncée, le sorceleur a encore de très longs et beaux jours devant lui. Outre un projet Sirius encore non dévoilé, le studio polonais a récemment mentionné le remake tant attendu de The Witcher premier du nom lors du dernier rapport financier de l’entreprise. Nous y avons notamment appris que le soft serait très différent du jeu d’origine, ne serait-ce que par sa volonté d’aller encore plus loin que l’aventure de 2007.

The Witcher Remake va prendre son temps

Mais en prime, CD Projekt a mentionné la date de sortie du jeu, ou plus précisément, une large fenêtre. Adam Kiciński, PDG de l’entreprise, a en effet déclaré que le remake ne verrait pas le jour avant The Witcher 4. Le remake sera en effet développé en parallèle au projet Polaris (nom de code de The Witcher 4) pour pouvoir utiliser les nouvelles technologies développées pour ce dernier. Chose que le studio avait déjà partiellement évoquée lors de la présentation de ses projets à venir.

Quant au remake, et à sa date de sortie, il viendra après Polaris, ce qui est une conséquence de la façon dont nous voyons ce projet. Le remake sera basé sur les technologies utilisées dans Polaris, donc le développement se fera en parallèle. Mais une fois Polaris lancé, ses technologies de base seront prêtes pour une réutilisation partielle dans le remake. Ces trois jeux Witcher (le remake, Sirius et The Witcher 4) seront les premiers jeux que nous allons lancer; c'est tout ce que je peux dire pour l'instant.

The Witcher Remake et The Witcher 4 partageront donc bien plus que l’Unreal Engine 5 si l’on en croit ces récentes déclarations. Si l’on sait que le quatrième opus ne verra pas le jour avant au moins 2025, on peut donc facilement imaginer que le remake ne sortira pas avant 2026-2027 suivant l’avancée du développement, et ce sont ici des estimations basses.

CD Projekt avait par ailleurs affirmé que la nouvelle trilogie lancée avec The Witcher 4 devrait voir débarquer un nouvel épisode tous les 6 ans environ. Sur le papier donc, on est bon pour suivre la saga jusqu’en 2037 au moins.