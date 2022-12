Le très attendu The Witcher Remake compte bien se mettre aux tendances actuelles et outre une refonte graphique et des améliorations de gameplay, il changera également quelques mécaniques de jeu particulièrement gênantes.

Comme l’explique le site Time Extension, depuis 2007, les choses ont changé. Les voix se sont faites entendre et plus que jamais la représentation de la femme dans les jeux vidéo et ailleurs, est un sujet sensible qui se doit d’être respecté. À l’époque, aussi bon soit-il, The Witcher premier du nom traînait pourtant avec lourdeur une fonctionnalité particulièrement dérangeante qui en prime a été détournée de sa fonction initiale.

Une fonctionnalité détournée qui pose problème

Souvenez-vous, Geralt pouvait avoir plusieurs romances qui, généralement, se terminaient bien souvent en partie de jambes en l’air. Jusqu’ici rien de très alarmant cela dit, d’autant que dans les derniers épisodes, jusqu’à l’excellent The Witcher 3, il est toujours possible de s’adonner aux plaisirs charnels. Seulement voilà, en 2007, CD Projekt n’a pas encore l’expérience qu’il a aujourd’hui, ni même les moyens. Les petites escapades intimes de Geralt sont donc réduites à quelques lignes de dialogues bancales et un écran noir la plupart du temps, comme l’explique l'ancien développeur Karol Kowalczyk, concepteur et scénariste sur The Witcher 1, dans les colonnes de TimeExtension.

Tout le monde le sait dans le milieu , il est très facile pour les animateurs de créer une scène où plusieurs dragons se précipitent et détruisent des villes entières. Mais si vous voulez que deux personnages s'embrassent - oh mon dieu - cela peut prendre des semaines et encore donner l'impression d’être gênant ou de faire rire au lieu de créer l’atmosphère romantique recherchée. Karol Kowalczyk via TimeExtension

Dans ce premier The Witcher, pas de belles tirades, de mise en scène, ni de cinématiques romantico-érotiques donc. Et pour marquer le coup, le studio a eu la bonne (mauvaise) idée d’offrir aux joueurs une carte illustrée en guise de souvenir des derniers ébats du sorceleur. Et tout le problème est là. Des petits bouts de carton virtuels qui représentaient les conquêtes de Geralt dans des positions très (trop?) évocatrices et parfois un peu gênantes disons-le. D’ailleurs, si certaines versions du jeu sont censurées et habillent ces dames, à l’origine, les illustrations provoquent et dénudent les demoiselles sans sourciller.

Le truc, c’est que si c’était avant tout une manière de conserver un souvenir en s'émancipant de la mise en scène, histoire de faire des économies de temps et de moyens, cette fonctionnalité a rapidement été détournée et les joueurs se sont mis dans la tête de toutes les collectionner, provoquant ainsi des comportements allant à l'encontre de ce que voulait initialement le studio.

Sans le vouloir, CD Projekt avait transformé une partie de sa communauté en accros du sexe.

Exemple d'illustrations censurées

Les temps ont changé Geralt, va falloir se mettre à la page

Au fil des années, cette feature a soulevé beaucoup de question et a été reprise de nombreuses fois lorsque la représentation de la femme dans les jeux vidéo a été étudiée de près ou de loin. The Witcher 1 était certainement un très bon jeu, mais son rapport avec les femmes dérangeait et dérange toujours.

Si en 2007 ça pouvait encore passer, il est difficilement concevable d’imaginer le retour d’une telle fonctionnalité de nos jours, et encore moins dans quelques années. Comme dit en début d’article, les choses ont changé. Pour Karol Kowalczyk, la solution désormais serait de retaper intégralement tout ça et de rendre les romances plus crédibles tout en enlevant l’aspect « collection de cartes » qui pose problème.

Si ça ne tenait qu’à lui, l’ex développeur affirme qu’il conserverait certainement les illustrations, mais il reverrait entièrement les romances pour leur donner du corps et de la consistance. Il explique qu’avec l’expérience désormais acquise, il serait possible de tout mettre en scène de manière à partager des émotions, comme dans The Witcher 3 par exemple, au lieu de bêtement transformer Geralt accro au sexe et ses conquêtes en de vulgaires bouts de viande à collectionner.

Avec l'expérience que j'ai maintenant, je laisserais les dessins dans le jeu, mais je supprimerais tout ce qui en a fait un objet de collection, et je ferais également une revue de toutes les scènes en supprimant celles qui provoquaient des sentiments mitigés Karol Kowalczyk via TimeExtension

Que fera The Witcher Remake ?

Pour l’ancien employé de CD Projekt donc, l’idée serait de réussir à faire ce que le studio comptait mettre en place initialement en prenant le temps cette fois de bien tout peaufiner.

Pour l’heure, il est encore trop tôt pour savoir ce que les développeurs comptent faire, mais nul doute que le sujet sera abordé en interne. On peut néanmoins être confiant, CD Projekt et ses studios partenaires en ont sous le coude.

The Witcher Remake n’a pas encore de date de sortie et ne devrait pas voir le jour avant des années. Normalement, il est même prévu que The Witcher 4 sorte en premier et pas avant 2025, autant vous dire qu’ils ont encore le temps.

En attendant, si vous voulez votre dose de The Witcher, vous pouvez d’ores et déjà profiter de The Witcher 3 d’autant plus que le jeu s’est récemment offert une seconde jeunesse avec un patch new gen sur PS5, Xbox Series et PC, bien que cette dernière version accuse encore quelques problèmes techniques.