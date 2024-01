La licence The Witcher a encore de beaux jours devant elle. Entre la saison 4 de la série Netflix, le quatrième opus qui va intensifier son développement cette année, de nouveaux comics ou encore des jeux de plateau, on ne sait plus où donner de la tête. Dans toute cette mélasse, on pourrait presque oublier que The Witcher Remake est lui aussi en développement. C’est justement à son tour de refaire parler de lui avec la promesse de changements nécessaires.

Des changements à prévoir pour The Witcher Remake

Propulsée par le lancement de Wild Hunt en 2015, la licence The Witcher a depuis attiré plus de 60 millions de joueuses et de joueurs. Beaucoup d’entre eux n’ont cependant pas connu les toutes premières aventures vidéoludiques de Geralt de Riv. Alors, pour surfer sur le succès exponentiel de la franchise et l’affect des joueurs pour le Loup Blanc, CD Projekt Red développe actuellement un certain The Witcher Remake. Confié à Fool’s Theory, le projet reste à ce jour encore bien mystérieux. On sait qu’il tournera sur Unreal Engine 5 et se calquera en partie sur ce qui avait fait le succès de The Witcher 3 en optant pour un « RPG solo narratif en monde ouvert, une réinterprétation moderne du jeu de 2007». Et c’est à peu près tout.

Naturellement, de nombreux fans de la première heure craignent que des changements majeurs viennent dénaturer l'œuvre d’origine. Interrogé par le magazine The Edge, Jakub Rokosz, patron de Fool’s Theory ayant travaillé sur le deuxième et troisième épisodes de la trilogie, est revenu sur la nécessité de changer certaines parties du matériau d’origine dans The Witcher Remake. Il y explique que l’équipe entend adopter une approche « terre à terre » en analysant les parties du jeu original qui sont devenues obsolètes, démodées ou tout simplement mauvaises, puis en les recréant entièrement. A contrario, le studio prévoit de conserver le meilleur de The Witcher 1 ou en tout cas les éléments clés de l’expérience qui doivent rester immaculés.

Une fonctionnalité dérangeante devrait être supprimée

S’il ne mentionne pas explicitement quoi que ce soit, il est assez facile de deviner quels aspects pourraient être supprimés. Dans The Witcher Remake, les fans devront très certainement dire adieu aux « cartes sexuelles », des objets à collectionner pour immortaliser les ébats du Sorceleur utilisables ensuite dans un mini-jeu. Si l’idée de base n’était pas spécialement de bon goût, lesdites cartes représentaient les conquêtes de Geralt dans des positions aussi évocatrices que gênantes, avouons-le. Certaines versions du jeu original avaient d’ailleurs censuré cette partie en habillant ces jolies demoiselles, dénudées autrement. Le rapport du premier épisode avec les femmes et leur représentation dérangeait et dérange encore aujourd’hui et on imagine que The Witcher Remake optera pour une approche plus respectueuse, bien que certains crient déjà au puritanisme.

Ce n’est cependant pas le seul élément qui est dans le viseur des joueurs. Les fameuses sections dans les marécages imbuvables devraient disparaître avec le passage en monde ouvert de The Witcher Remake, quand le système de combat devrait lui aussi être fondamentalement modifié pour coller aux standards actuels. Les trois postures de Geralt pourraient néanmoins être conservées et adaptées à la formule du dernier épisode. On pourrait spéculer pendant de longues lignes encore, mais il faudra s’armer de patience avant d’avoir le fin mot de l’histoire. The Witcher Remake n’a actuellement aucune fenêtre de sortie officielle, mais ce ne serait pas avant 2026 au plus tôt et en étant optimiste.