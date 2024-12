Parmi les trois futurs jeux The Witcher actuellement en production, l'un d'entre eux refait parler de lui via une offre d'emploi publiée par CD Projekt RED.

Alors que The Witcher 4 est actuellement dans la cruciale phase de sa pleine production, deux autres jeux de la licence sont également dans les cartons. Nous avons tout d'abord un Remake du premier opus sur l'Unreal Engine 5, ainsi que le fameux Projet Sirius, développé par The Molasses Flood. C'est justement lui qui est visé par la récente offre d'emploi partagée par CD Projekt RED.

Ça devient Sirius pour le jeu The Witcher de The Molasses Flood

Même s'il faudra faire preuve de beaucoup de patience pour y jouer, les fans de The Witcher ne manquent pas de titres à surveiller à l'avenir. L'un d'entre eux est le Projet Sirius, développé par le studio The Molasses Flood, basé à Boston (comme l'équipe derrière Cyberpunk 2), racheté en 2021 par CD Projekt RED. Aux dernières nouvelles, il s'agirait d'un jeu multijoueur mélangeant JcE et JcJ avec un système de classes de personnages. Une récente offre d'emploi pour un poste de directeur de design nous apporte de plus amples informations à son sujet.

The Molasses Flood recherche ainsi un candidat pour ce poste à grande responsabilité pour The Witcher Sirius (faute de véritable nom). Parmi les qualifications attendues des postulants, le studio demande « un minimum de 5 ans d'expérience en tant que designer en chef ou directeur de design, de préférence pour un titre AAA d'action ou multijoueur avec des composantes d'opérations live ».

Il se pourrait donc que cette nouvelle expérience de The Molasses Flood dans la franchise The Witcher intègre des éléments de jeu-service. Pour rappel, le jeu de cartes Gwynt était une première tentative en ce sens pour la licence. Il n'a toutefois apparemment pas rencontré le succès escompté, son développement s'étant terminé cette année. Reste donc à voir si le Projet Sirius saura mieux s'en sortir, s'il s'agit effectivement bien d'une sorte de jeu-service. Quoi qu'il en soit, le centre de l'attention des fans est clairement tourné vers The Witcher 4. CD Projekt RED nourrit visiblement d'énormes ambitions à son sujet, mais sa sortie ne devrait hélas pas avoir lieu avant encore bien des années.

