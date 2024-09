Bonne nouvelle pour les fans de The Witcher, vous povuez récupérer gratuitement un jeu. Le touyt en respectant une seule et unique condition.

Les fans de The Witcher ont de quoi se réjouir ! Une nouvelle pépite est disponible gratuitement. Vous pourrez vous plonger dans l’univers du sorceleur sans débourser un centime. Comme souvent dans ces cas-là, il faudra toutefois être rapide pour ne pas manquer l'offre.

The Witcher est gratuit à une condition

Ainsi, Thronebreaker: The Witcher Tales est désormais disponible gratuitement pour les abonnés Amazon Prime via Prime Gaming. Vous avez jusqu’au 23 octobre 2024 pour récupérer ce jeu de rôle captivant, qui mêle stratégie et combats de cartes, dans l’univers riche de The Witcher.

Thronebreaker: The Witcher Tales se distingue des autres jeux de l'univers éponyme. Ici, vous incarnez Meve, la reine de deux royaumes du Nord. Face à une invasion menaçante, vous devrez mener des batailles stratégiques basées sur des combats de cartes. Ce système, inspiré du jeu Gwent, est enrichi par une narration intense et des choix qui influenceront le cours de l’histoire.

Le jeu propose une expérience unique qui combine un gameplay tactique et des décisions morales complexes. Chaque choix compte, et les conséquences de vos actions peuvent être déterminantes. L’immersion est totale, que vous soyez déjà un fan de The Witcher ou un nouveau venu.

Un épisode à part

Si vous êtes abonné à Amazon Prime, vous pouvez télécharger Thronebreaker sans frais supplémentaires via Prime Gaming. L’offre est valable jusqu’au 23 octobre 2024, ce qui vous laisse encore du temps pour vous plonger dans cette aventure. C’est une belle occasion pour ceux qui ont déjà terminé plusieurs fois The Witcher 3 de rester dans le même univers tout en changeant de genre.

Lors de sa sortie, Thronebreaker a été bien accueilli par les critiques et les joueurs. Le jeu a séduit grâce à sa narration riche et son univers. Il mélange habilement RPG et combats de cartes, ce qui a rapidement conquis les fans. La profondeur stratégique et les choix moraux ont été particulièrement appréciés. Thronebreaker est en fait devenu un incontournable pour les amateurs de la saga. Bien qu’il ait eu moins de visibilité que d'autres titres de la franchise, il reste très apprécié.

