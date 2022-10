Excellente nouvelle pour les fans de The Witcher. CD Projekt RED vient d’annoncer deux nouveaux opus en plus de The Witcher 4.

A l’occasion d’une conférence pour ses investisseurs, CD Projekt RED a fait le point sur ses projets à venir. Le studio polonais a frappé fort et a dévoilé plusieurs nouveaux jeux The Witcher. Voici tout ce que l’on sait.

Deux nouveaux jeux The Witcher annoncés

La trilogie achevée par The Witcher 3 n’était que le début. Fort du succès de son adaptation et de la popularité de la série Netflix, CD Projekt RED est bien décidé à remettre le couvert. En plus du fameux The Witcher 4 qui signera les débuts du studio sur l’Unreal Engine 5 et le début d’une nouvelle saga, le studio polonais a d’autres plans pour la franchise.

A commencer par Project Sirius. Un jeu développé par une soixantaine de personnes chez Molasses By The Flood, acquis l’année dernière. Le titre est actuellement en pré-production et contiendra un mode multijoueur. Il devrait offrir « un point de vue unique sur l’univers de The Witcher en racontant une histoire inoubliable pour les fans comme les nouvelles audiences. »

Le second est connu sous le nom de Canis Majoris. Il prendra la forme d’un RPG en monde ouvert développé par un studio externe composé de vétérans de la saga. On en sait pas plus, si ce n’est qu’il se déroulera dans l’univers du sorceleur. Et puis il y a évidemment The Witcher 4, lui aussi entré en pré-production et dont le développement avancerait bien. En parallèle de ces annonces, CD Projekt RED a également profité de l’engouement autour de la série Edgerunners de Netflix pour annoncer une suite à Cyberpunk 2077.