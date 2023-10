Ce nouveau jeu The Witcher est déjà un carton, et pour célébrer cela, une belle figurine a été dévoilée. Les fans vont sans aucun doute se l'arracher.

La franchise The Witcher a connu de nombreuses déclinaisons. Au départ, c'était une série de livres, mais elle s'est maintenant étendue à différents domaines. Le jeu vidéo est particulièrement familier avec les aventures de Geralt. La licence continue de vivre dans la sphère vidéoludique, mais pas que. En effet, un nouveau jeu un peu particulier issu de cet univers a récemment été annoncé. C'est déjà un carton et promet de très belles récompenses à celles et ceux qui craqueront rapidement pour lui.

Un titre The Witcher pas comme les autres

Il ne s'agit donc pas d'un jeu vidéo, mais d'un jeu de plateau intitulé Path of Destiny. Ce dernier a été dévoilé le mois dernier et il nous vient des fours de Go On Board, à qui on doit The Witcher Old World. Nous avons affaire à un jeu de stratégie pouvant accueillir jusqu'à 5 joueurs, en sachant qu'on peut y jouer seul. Il permet d'incarner les protagonistes de l'univers d'Andrzej Sapkowski et de suivre leur histoire. On est davantage face à un jeu d'aventure que de stratégie. En tout cas, la curiosité des fans a été piquée, car le financement de ce titre a été pour le moins rapide.

La campagne participative a débuté le 19 octobre dernier, soit hier. Elle doit prendre fin le 7 novembre 2023, mais les concepteurs de The Witcher Path of Destiny ont eu droit à une belle surprise. Le palier pour financer complètement le jeu était fixé à 75 000 de dollars et il a été légèrement dépassé. En moins de 24h, la nouvelle création de Go On Board a amassé un total de 1 million de dollars. Autant dire qu'il y a eu de nombreux paliers de franchis. Des histoires inédites peuvent ainsi être incluses, et Triss va officiellement devenir l'un des personnages jouables. La communauté montre son investissement et son amour pour la franchise et son aide va être récompensée.

Une grosse récompense à la clé

Si vous décidez de craquer pour The Witcher : Path of Destiny, une belle récompense vous attend. En effet, celles et ceux qui soutiennent le projet dès les premières 24 heures auront la chance d'avoir une petite statuette de Geralt sur Roach gratuitement. Sinon, il faudra passer à la caisse pour environ 12€. De plus, la figurine est comprise avec un plateau spécial pour le joueur, autant dire que les collectionneurs vont se ruer dessus.

Pour rappel, la sortie de la version anglaise est prévue pour l'hiver 2024. Les autres éditions seront normalement distribuées trois mois après cette date. Par ailleurs, il n'y a pas besoin de s'inquiéter si vous avez du mal avec l'anglais. Go On Board a tout prévu, et une version française du jeu sera également disponible à la vente. Le projet peut-être financé à hauteur de 55,00$ pour la version standard et 85,00$ pour la Deluxe qui comprend de petites figurines en plus.