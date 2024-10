a série Netflix The Witcher pourrait réserver une autre mauvaise surprise en plus du remplacement d'Henry Cavill par Liam Hemsworth. Voici ce que l'on peut apprendre sur le sujet.

La saison 4 de The Witcher s'annonce pleine de surprises, mais pas toujours celles que les fans espéraient. Après l’annonce du remplacement d’Henry Cavill par Liam Hemsworth dans le rôle de Geralt, une autre nouvelle secoue l’univers de la série : le personnage de Vesemir va également changer d’acteur.

Un autre recast pour The Witcher

D’après les informations du site Redanian Intelligence, Vesemir, le mentor de Geralt, sera bien présent dans la saison 4. Cependant, il ne sera plus incarné par Kim Bodnia, l’acteur qui l’avait joué jusque-là. Les raisons de ce changement n’ont pas encore été révélées, et Netflix n’a pas confirmé officiellement cette nouvelle. Pour l’instant, le nom de son remplaçant reste un mystère. Il faudra sans doute attendre une bande-annonce ou une annonce officielle pour en savoir plus.

Le remplacement d’Henry Cavill avait déjà suscité de vives réactions parmi les fans. Cavill était adoré pour son interprétation fidèle et charismatique de Geralt. Le choix de Liam Hemsworth pour reprendre ce rôle a laissé certains spectateurs sceptiques. Maintenant, avec le départ de Kim Bodnia, une autre figure clé de la série disparaît.

Ces changements dans le casting font craindre à beaucoup que l’essence même de The Witcher soit altérée. Si les nouveaux visages peuvent apporter du renouveau, les fans redoutent que ces transformations perturbent l’ambiance qui a fait le succès des premières saisons.

Une saison 4 très attendue malgré tout

Malgré ces bouleversements, la saison 4 de The Witcher est toujours en cours de production. Sa date de sortie exacte n’est pas encore connue, mais elle devrait arriver l'année prochaine. Les fans espèrent que, malgré les changements, la série saura conserver son identité et offrir des moments mémorables.

En attendant, l’univers de The Witcher ne reste pas inactif. Un film d’animation intitulé The Witcher: Sirens of the Deep sortira le 11 février 2025.

