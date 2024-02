La franchise The Witcher connaît une situation assez particulière depuis quelques années. Plusieurs projets sont sur le feu, et ça ravit les fans. Le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, aucun d'entre eux n'a l'air d'être prêt à sortir. Ce n'est pas forcément un mal, mais pour certaines personnes, c'est difficile à accepter. Du coup, la patience est de mise, et en l'occurrence, ça n'a jamais été aussi vrai. De son côté, CD Projekt Red vient de déployer une nouvelle mise à jour qui concerne le troisième opus, et vous allez voir, ce n'est pas forcément celle à laquelle on pouvait s'attendre.

The Witcher a droit à une mise à jour inédite

Avant toute chose, sachez que l'update ne concerne pas directement The Witcher 3 : Wild Hunt. Enfin si, mais c'est un peu plus compliqué que ça. De ce qu'on a cru comprendre, la firme polonaise a déployée une mise à jour pour le launcher du troisième opus. Par conséquent, la seule plateforme concernée est le PC. Rassurez-vous, ça n'affectera pas les versions que vous possédez ou les mods que vous avez installés. Visiblement, le studio a fait ça pour « faciliter la transition à venir vers les comptes CD Projekt ».

Etrangement, la communauté se montre assez mécontente. Sur X (anciennement Twitter), les joueurs ne voient pas trop l'intérêt de cette démarche. Une poignée d'entre eux a également l'air d'avoir peu qu'on l'oblige à avoir un compte CD Projekt. « Il y a tellement de bugs dans le jeu [...] mais c'est une update pour le launcher qui les intéresse », « Je n'ai pas besoin d'un autre compte et d'un autre launcher », peut-on notamment lire. L'incompréhension se ressent chez quelques personnes, même si ça ne semble qu'être une petite update sans grandes conséquences. Il y a peut-être un manque de clarté ou de précision dans le message du studio, et ça en perd plus d'un. Affaire à suivre.

Quant au futur de la franchise, comme on l'a déjà expliqué, il s'annonce radieux. Outre le remake du 1 et le Projet Sirius, les yeux des fans sont rivés sur le quatrième opus. En janvier dernier, on apprenait qu'il était sur le point de commencer sa phase de production. Souvenez-vous, début 2024, Adam Badowski a officiellement pris la direction du studio aux côtés de Michal Nowakowski. L'objectif nous a alors été donné : il veut voir environ 400 personnes travailler sur le projet d'ici le milieu de l'année. Pas de date de sortie donc, mais le rythme va clairement s'accélérer, ce qui est plutôt rassurant.