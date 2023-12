La saga The Witcher, initialement une série littéraire, s'est diversifiée dans plusieurs domaines, notamment dans les jeux vidéo où les aventures de Geralt sont particulièrement appréciées. Au-delà de son univers vidéoludique bien établi, la franchise se développe encore produits dérivés de cet univers. Ce jeu, déjà populaire auprès du public, vient d'annoncer un très bonne nouvelle.

The Witcher mais sur un plateau

Path of Destiny n'est pas un jeu vidéo, mais un jeu de société récemment dévoilé. Créé par Go On Board, les mêmes développeurs derrière The Witcher Old World, ce jeu permet à jusqu'à 5 joueurs de s'immerger dans l'univers d'Andrzej Sapkowski, tout en offrant la possibilité de jouer en solo. Contrairement à un jeu de stratégie classique, Path of Destiny se présente davantage comme un jeu d'aventure, où les joueurs incarnent les personnages clés de l'univers de Sapkowski et participent à leur histoire. L'intérêt des fans pour ce titre est manifeste, comme en témoigne son financement rapide et enthousiaste.

La bonne nouvelle est donc que la campagne de financement participatif a été un véritable succès. Avec un objectif initial de 75 000 dollars pour financer le projet, la campagne a réussi à récolter plus de 4 millions de dollars. Avec 9350 personnes ayant soutenues le projet, The Witcher Path of Destiny bat un déjà un record sur la plateforme spécialisée Gamefund. Un succès peu étonnant puisque le jeu de plateau avait amassé un total de 1 million de dollars en seulement 24h. Récemment, les développeurs ont publié la première mise à jour post-campagne, offrant ainsi un aperçu de l'avancement du projet.

Le projet avance bien

Le développement des histoires des Objectifs intermédiaires est terminé.

Le département de conception graphique finalise les composants du jeu.

Le développement des Monstres Légendaires, un add-on, est en cours.

Le jeu est en phase de vérification avec CD PROJEKT RED pour assurer sa cohérence avec l'univers de The Witcher.

La sculpture et l'amélioration des figurines sont en cours, en collaboration avec CD PROJEKT RED.

La production des moules pour les pièces en plastique a commencé.

La taille des boîtes de jeu est en cours de finalisation pour optimiser le contenu et les coûts de transport.

L'objectif est de terminer la majeure partie du développement avant la fin de l'année.

Les retouches finales sont prévues pour le début de l'année suivante.

Des mises à jour supplémentaires seront partagées sur les médias sociaux et via des vidéos.

Bref, le développement du jeu de plateau progresse de façon fulgurante.