The Witcher va encore marquer un grand coup et surtout satisfaire de nombreux fans avec une très belle annonce pour la suite. De quoi totalement chambouler les amateurs ? Voyez plutôt.

Fans de The Witcher et amateurs de jeux de société, préparez-vous à une grande nouvelle. Gwent, le jeu de cartes culte de l’univers de Geralt de Riv, va enfin quitter le monde virtuel. Et c'est une annonce clairement très attendue par les fans depuis très longtemps. Que du bonheur.

Un jeu qui a marqué l’histoire de The Witcher

Ainsi le Gwent va avoir droit à version physique qui sera disponible l’an prochain. Pour ceux qui l’ignorent, Gwent est né comme un simple mini-jeu dans The Witcher 3: Wild Hunt. Pourtant, il a rapidement conquis les joueurs grâce à sa stratégie et son gameplay addictif. Certains ont même passé plus de temps à collectionner des cartes qu’à chasser des monstres dans le jeu principal. Depuis, Gwent est devenu une véritable référence avec sa version numérique indépendante.

Mais aujourd’hui, l’histoire franchit une nouvelle étape. Gwent se transforme en un jeu de société, conçu pour être joué autour d’une table. Cette version physique, développée par Hachette Boardgames et No Loading Games, promet de ravir autant les nostalgiques de l’univers The Witcher que les amateurs de jeux de cartes stratégiques.

Un contenu riche et fidèle au jeu original ?

Le coffret Gwent sera généreux : 400 cartes et un tapis de jeu pour recréer l’ambiance du titre original. Il inclura plusieurs modes de jeu, que vous soyez plutôt du genre parties décontractées entre amis ou compétitions sérieuses. Cette polyvalence devrait séduire tous les types de joueurs, des fans occasionnels aux stratèges les plus aguerris.

Rob Trounce, responsable marketing chez Hachette Boardgames, ne cache pas son enthousiasme. Il décrit Gwent comme "le plus grand jeu dans un jeu de l’histoire". Selon lui, cette adaptation est idéale, que vous cherchiez un souvenir de l’univers de Geralt ou un nouveau défi ludique.

Il faudra attendre encore un peu pour découvrir cette version physique de Gwent. Sa sortie est prévue pour le troisième trimestre 2025. Quant au prix, il tournera autour de 50 euros. Un tarif qui reste raisonnable, surtout quand on pense au contenu proposé et à la qualité attendue.

