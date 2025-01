The Witcher 3 fête cette année ses dix ans, et CD Projekt RED entend marquer le coup en fanfare avec un concert en tournée mondiale. Il arrivera chez nous le 10 novembre 2025, et se tiendra plus précisément au Grand Rex à Paris. Les billets pour cette date sont d'ores et déjà disponibles mais attention : il pourrait ne pas y en avoir pour tout le monde. Réservez donc le vôtre rapidement si vous comptez y aller !

Demandez les billets pour le concert The Witcher 3 à venir en France !

Pour organiser la tenue du concert The Witcher 3 chez nous le 10 novembre prochain, la chose sera gérée par Maximum Entertainment France et AEG Presents. Rappelons que le concert entend nous seulement régaler les oreilles des fans avec l'iconique OST du troisième opus, mais aussi accompagner le tout avec des visuels et extraits de gameplay, pour une totale immersion. Pour ne rien gâcher, il se tiendra chez nous au Grand Rex à Paris, pour accueillir autant de monde que possible.

À ce titre, vous pouvez dès maintenant réserver votre billet pour le concert The Witcher 3 en passant justement par le site officiel d'AEG Presents. Sur la page dédiée au concert, vous n'aurez qu'à cliquer sur le bouton « Reserver ». Ceci vous ouvrira une autre page, sur laquelle vous pourrez choisir votre place via un plan de la salle de spectacle. Les billets sont actuellement proposés à partir de 51 euros. Attention toutefois : aussi vaste soit le Grand Rex, il risque de ne pas y avoir assez de places pour tout le monde.

Il est donc préférable de réserver votre billet le plus rapidement possible avant la rupture. Pour l'heure, il n'est par ailleurs pas question d'un « Encore » pour ce concert des dix ans de The Witcher 3. Il s'agirait donc d'une occasion unique à ne pas manquer si vous adorez la franchise et sa célèbre bande-son.

© CD Projekt RED

Source : AEG Presents