En attendant la suite du programme côté jeux vidéo, livres ou encore séries, The Witcher fait un retour pour le moins inattendu avant l'heure et s'invite dans un autre univers.

Après être apparu notamment dans des jeux comme Soul Calibur ou encore Monster Hunter World, parmi tant d'autres, The Witcher fait en effet l'objet d'un autre crossover avec un autre gros jeu venu de l'Orient. La chose avait par ailleurs été annoncée bien en avance, en juin dernier. Cette collaboration inattendu est donc désormais bel et bien active depuis hier et pourrait motiver les curieux à se pencher sur la question.

Un autre portail collaboratif ouvert pour The Witcher

Alors que The Witcher 4 est récemment entré en phase de pleine production et qu'un autre jeu de la licence refait parler de lui avec potentiellement des éléments de jeu-service multijoueur, la licence s'invite justement dans un autre jeu du même type. 24 Entertainment et Netease avaient en effet annoncé en juin dernier que Geralt, Ciri, Yennefer et Triss allaient rejoindre Naraka Bladepoint en fin d'année. C'est désormais officiel, la collaboration entre les deux franchises étant lancée depuis hier, le 4 décembre.

Après un jeu de combat, un jeu de chasse aux monstres, entre autres collaborations, The Witcher se la joue donc maintenant Battle Royale au corps-à-corps. Afin de rendre ce plutôt improbable crossover aussi crédible que possible, CD Projekt RED a même aidé 24 Entertainment à écrire quelques dialogues de circonstance. Quoi qu'il en soit, cet événement collaboratif permet de récupérer dans Naraka Bladepoint de nombreux éléments liés à la licence phare du studio polonais.

Nous avons notamment les apparences de Geralt, Ciri, Yennefer et Triss pour Tarka, Shayol Wei, Valda et Cyra. D'autres éléments cosmétiques comme des apparences d'armes ou encore des icônes d'avatar sont également de la partie. Ce crossover entre Naraka Bladepoint et The Witcher n'est clairement pas le premier, ni le dernier. Le Battle Royale de 24 Entertainment et NetEase accueillera en effet courant 2025 d'autres licences iconiques comme King of Fighters. En attendant, si cela vous intéresse, vous pouvez donc voir ce que donne l'événement en lien avec l'univers du sorceleur dès maintenant et gratuitement sur PC, PS5, Xbox One et Xbox Series.

Source : Naraka Bladepoint sur YouTube