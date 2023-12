L'un des acteurs majeurs des jeux The Witcher est très inquiet par rapport à une nouveauté qui se répand dans le jeu vidéo, et a exprimé son ressenti tout en lançant une alerte sur les potentielles dérives.

La licence Le Sorceleur n'aura jamais été aussi prospère qu'avec les jeux The Witcher. En quelques années, la première trilogie de CD Projekt Red est devenue incontournable, et l'avenir de la franchise est déjà tout tracé. À moyen et long terme, les développeurs sortiront une nouvelle triade de titres, un remake de l'épisode original, et le multijoueur qui a pour nom de code « Project Sirius ». Un futur radieux, c'est certain, mais pas forcément pour toutes les personnes impliquées dans la saga. L'avenir effraie grandement l'acteur de Geralt de Riv, Doug Dockle.

L'IA au service de The Witcher ? Une bien mauvaise idée...

Geralt de Riv pourrait venir faire coucou dans The Witcher 4, même s'il n'occupera pas le rôle principal comme pour les précédents jeux. Si le sorceleur revient, CD Projekt Red fera t-il appel à son doubleur attitré Doug Dockle ? C'est toujours flou et l'acteur a déclaré ne rien savoir, tout en affichant clairement sa volonté d'incarner le personnage à nouveau. Mais il y a peut-être quelque chose qui effraie encore plus le comédien, c'est l'intelligence artificielle et la manière dont elle peut être utilisée par certains. Et pour lui, il y a plusieurs aspects qui ne vont pas du tout.

« L'IA est inévitable et les développeurs y auront recours. Et ils le font déjà de différentes façons pour des dialogues en arrière-plan, pour faire parler les PNJ etc. Ce qui est regrettable puisque ces voix ont toutes été des êtres humains à un moment donné. Ils ont donc pris la voix de quelqu'un, l'ont ajoutée dans leur base de données, l'ont numérisée et l'utilisent pour des dialogues qui n'ont jamais été prononcés par ces personnes. C'est contraire à l'éthique et c'est pourquoi il y a un débat sur cela en ce moment ».

L'acteur des jeux The Witcher précise qu'il n'est pas contre l'IA, mais que ça pose un sacré problème, car du jour au lendemain, les voix des doubleurs sont « arrachées ». Ce qui le gêne, c'est aussi que ça prive les comédiens de revenus.

Crédits : TheGamer.

L'intelligence artificielle pour véhiculer de mauvais messages

« Chaque fois que quelqu'un fait ça, il me prive moi de revenus, mais également tous les autres acteurs » explique Doug Cockle en référence notamment aux moddeurs qui se servent parfois de l'IA. « Je ne veux pas punir les moddeurs. Pour la plupart, ils développent des choses intéressantes et cools, et s'est fait par des fans qui font honneur au monde qu'ils affectionnent. Il faut s'en réjouir. Mais il y a une limite et c'est là que débute le débat ».

Ce qui préoccupe l'acteur de The Witcher, c'est aussi le détournement qui peut être fait de cette technologie. Aujourd'hui, avec le deepfake et l'IA, les internautes peuvent faire chanter Johnny sur Pokemon, ou créer des chaînes Twitch avec des politiciens qui répondent aux questions des viewers. Mais bien entendu, rien n'est vrai. Et Doug Cockle redoute que sa voix lui soit volée pour véhiculer des message haineux par exemple.

Quelqu'un pourrait utiliser l'IA pour produire des messages racistes, ou quelque chose qui est contraire à ce que la plupart des gens normaux pensent être bon, en se servant de ma voix et de celle de Geralt. C'est précisément là où l'IA devient dangereuse. Quand elle est exploitée pour créer des fake news, propager de fausses informations et opinions. Et nous le voyons aujourd'hui avec les politiciens. L'IA n'est pas le problème, mais bien les personnes qui en tirent partie. Via IGN.

Roger Clark, l'acteur d'Arthur Morgan dans Red Dead Redemption 2, s'était lui aussi positionné en défaveur de l'IA, en soulignant également certaines dérives exprimées par Doug Cockle.