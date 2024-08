Même s'il ne sortira pas avant un bon moment, The Witcher 4 est le jeu le plus avancé de CD Projekt RED. Celui-ci a récemment fait l'objet d'une révélation officielle qui fera plaisir aux fans.

Après l'éclatant chef d'œuvre qu'a été The Witcher 3 en 2015, l'attente autour de The Witcher 4 est naturellement énorme. Ce malgré le fait qu'il s'agira d'une toute nouvelle saga, où ce cher Geralt de Riv n'occupera pas le rôle principal. Une récente interview est d'ailleurs venue ajouter des précisions importantes à ce sujet.

The Witcher 4 sans Geralt dans le rôle principal, mais...

Lors de son annonce officielle en 2022, l'introduction de The Witcher 4 a suscité beaucoup d'engouement, mais aussi d'interrogations. CD Projekt RED avait alors bien précisé que ce nouvel opus marquerait le début d'une toute nouvelle saga. Le médaillon teasé par le studio polonais annonçait d'ailleurs la couleur, puisqu'il ne s'agissait pas de celui de l'École du Loup. En lieu et place, il s'agirait de celui de l'École du Lynx, une caste de sorceleurs qui n'a pas existé dans les livres d'Andrzej Sapkowski, mais dans une fanfiction. De ce fait, un personnage encore inconnu (et peut être un sorceleur que nous pourrons créer nous-mêmes ?) va voler la vedette à Geralt de Riv.

Celui-ci devrait toutefois bien être présent dans The Witcher 4, si l'on en croit son iconique comédien de doublage en anglais, Doug Cockle. Dans une interview auprès de Fall Damage, celui-ci a en effet confirmé que « Geralt fera partie du prochain jeu, mais que l'histoire ne sera pas centrée sur lui ». Le comédien a ensuite ajouté : « Je n'ai pas encore vu de script. Mais je ne pourrais bien sûr pas vous en parler si c'était le cas. Je pourrais donc mentir comme un arracheur de dents. Mais ce n'est pas le cas. Ou peut-être que si ? ». Compte tenu de l'importance de ce rôle pour sa carrière et son amour profond pour ce personnage, gageons qu'il doit être aussi excité que les fans à l'idée d'à nouveau prêter sa voix à Geralt dans The Witcher 4.

Nouvelle saga, nouvelle École de sorceleurs, nouveau héros, mais toujours ce bon vieux Geralt © CD Projekt RED

En attendant des nouvelles de CD Projekt RED

Il se pourrait donc que nous ayons droit à quelques quêtes en compagnie du célèbre sorceleur dans The Witcher 4. Nous savons que le Loup Blanc dispose d'une longévité bien supérieure à la normale. Selon quand la nouvelle saga se place dans la chronologie de l'univers, Geralt pourrait donc avoir encore assez d'énergie pour se lancer dans la chasse aux monstres en compagnie de notre futur personnage. Reste également à voir si Ciri, Triss, Yennefer, Jaskier, Zoltan et tous les autres seront aussi de la partie, et dans quelle mesure.

Il faudra toutefois s'armer de patience avant de voir The Witcher 4 sortir. Même s'il s'agit du jeu mobilisant le plus de développeurs chez CD Projekt RED, il ne devrait pas arriver avant des années. À noter toutefois qu'il devrait entrer en pleine production cette année, si ce n'est pas déjà fait. Cette nouvelle mouture sous l'Unreal Engine 5 sera-t-elle à la hauteur du magistral The Witcher 3 ? Seul l'avenir nous le dira.

Source : Fall Damage sur YouTube