On ne s'en remet toujours pas… Les Game Awards ont enfin sonné la cloche pour annoncer en grandes pompes la suite de la saga du Sorceleur sur consoles et PC. Avec un trailer de six minutes, nous avons ainsi découvert un premier aperçu de la nouvelle aventure qui s'offrirait à nous dans la peau de Ciri. D'ores et déjà, on sent qu'un tournant va s'opérer dans la licence au travers de The Witcher 4.

The Witcher 4 marque le début d'une nouvelle ère avec Ciri

Il est temps pour Geralt de Riv de passer le flambeau. Après trois jeux qui ont marqué l'histoire du gaming, une nouvelle génération se lève avec Ciri. Le premier trailer de The Witcher 4 la donne à voir des années après Wild Hunt, le dernier opus de la saga. Désormais, c'est elle qui endosse le rôle de Sorceleuse et porte les deux épées pour venir à bout de ses ennemis. De ce point de vue, vraisemblablement, elle ne va pas y aller par quatre chemins.

Dans un édito partagé sur Games Radar, la journaliste Jasmine Gould-Wilson s'arrête sur différents détails du trailer. Ce faisant, elle met en lumière la noirceur supposée de ce nouvel opus, mais aussi d'autres éléments qui promettent déjà un renouveau dans l'expérience.

En particulier avec The Witcher 3, la formule de la licence s'était pérennisée sereinement. Joueurs et joueuses avaient le choix entre deux épées pour affronter humains et monstres, ainsi qu'à tout un tas d'huiles et de décoctions afin d'optimiser ses capacités. En outre, Geralt pouvait se reposer sur sa magie pour adapter sa stratégie.

Avec The Witcher 4, il faudra prendre de nouvelles habitudes semble-t-il. De fait, la présentation de Ciri en combat montre qu'elle fera les choses à sa façon. Bien qu'armée de deux épées, elle aussi, elle dispose également d'une longue chaîne, apparemment imprégnée de magie. Si celle-ci peut être utilisée pendant les affrontements, cela devrait changer la dynamique connue jusqu'ici.

© CD Projekt RED

Ajoutez à cela que la Sorceleuse présente des pouvoirs qui lui sont propres. En plus de faire usage du sort Quen, elle utilise une magie qui pourrait être nouvelle dans le jeu. Si on pense aux origines de Ciri, cela aurait du sens. Ele devrait en effet attester de dispositions surnaturelles bien à elle dans The Witcher 4.

Dans tous les cas, l'héroïne ne devrait pas faire de compromis. On sait d'ores et déjà que The Witcher 4 laissera place à nos choix pour façonner son destin. Toutefois, le monde dans lequel elle évolue a changé depuis l'époque où nous contrôlions Geralt. Or, les circonstances dans lesquelles Ciri nous est présentée dans le trailer augure des situations intenses, où la moralité humaine ne fera de cadeau à personne. Par conséquent, CD Projekt pourrait nous surprendre à bien des niveaux dans ce quatrième volet.