Nous avons eu des nouvelles du tant attendu The Witcher 4, et CD Projekt nous promet de belles choses pour cette suite. Elle ne s'annonce rien de moins que révolutionnaire.

CD Projekt Red a des projets plein la tête, et il l'a bien fait comprendre au cours de cette année 2023. Visiblement, le studio polonais avait à cœur de peaufiner Cyberpunk 2077 le plus possible, et c'est maintenant chose faite, avec une édition ultime en approche. Mais que se passe-t-il du côté de son autre franchise culte et du très attendu The Witcher 4 ? De ce qu'on a cru comprendre, le processus s'est accéléré, et la firme est confiante pour l'avenir. D'ailleurs, elle a récemment parlé de ce quatrième opus et ce qui a été dit donne l'eau à la bouche.

The Witcher 4, un RPG révolutionnaire ?

Actuellement, près de la moitié de l'équipe de CD Projekt Red, soit environ 330 développeurs, planchent sur The Witcher 4. D'autres informations révélées dans un rapport financier ont montré que ce chiffre allait potentiellement dépasser les 400 à la mi-2024. L'entreprise a donc commencé à mettre les bouchés doubles pour continuer le développement du titre. Il faut dire que c'est peut-être la prochaine sortie la plus anticipée par les fans, et ça se comprend. En tout cas, on nous promet un RPG qui va briser les limites du genre, comme l'avait fait The Witcher 3 : Wild Hunt.

Notre priorité est toujours d’essayer de briser les frontières. Nous voulons aller au-delà. Nous voulons essayer de faire quelque chose de nouveau par rapport aux RPG actuels, d’autant plus que nous travaillons constamment avec ce genre. On attire un public qui aime ce type de jeux. Je ne peux pas trop en dire, comme vous pouvez le deviner, mais l’idée est de construire quelque chose qui surpasse The Witcher 3, en racontant une histoire plus intense et en créant aussi un gameplay plus intense. Via Leganerd.

Ces propos nous viennent de Sebastien Kalemba, le réalisateur du jeu, dont l'objectif est de toute évidence d'exploser toutes les espérances avec The Witcher 4. Notre homme va même jusqu'à dire que le studio veut tenter de surpasser l'une de ses plus grandes créations : The Witcher 3. Ça n'empêchera pas le titre de s'adresser également à un nouveau public qui n'est pas forcément familier avec la licence, puisque l'un des objectifs de la firme est de « construire une nouvelle communauté ».

Un jeu qui prend du temps à développer

La tête pensante derrière The Witcher 4 a bien rappelé qu'on verra quelques années défiler avant l'arrivée du jeu. C'est logique, puisqu'il est développé sous Unreal Engine 5, et que ça nécessite une transition technologique. CD Projekt doit donc reconstruire de nombreuses composantes basiques qui seront les fondations de ses futures productions. En sachant que The Witcher 4 a commencé sa pré-production en mai 2022, il faut tabler, au minimum, sur une sortie en 2025.

Nous devons suivre une voie très précise et innover. En même temps, il est clair que nous devons essayer d'attirer un nouveau public. The Witcher 4 ne sortira pas avant quelques années, et il arrivera bien longtemps après le dernier en date.

En attendant, il y a aussi un remake du premier épisode qui est en chantier, tout comme le Project Sirius. Ce dernier a connu pas mal de déboires, et la seule chose qu'on sait maintenant à son sujet, c'est qu'il pourrait s'agir d'un jeu en monde ouvert. D'une manière générale, on ne connaît pas vraiment l'état de l'avancée de ces projets estampillé The Witcher. On en saura sûrement davantage dans les mois à venir, du moins on l'espère.