En plus de l'annonce de son entrée en pleine production récemment, CD Projekt RED avait de plus amples informations sur The Witcher 4, dont une bonne nouvelle pour les joueurs consoles.

Même s'il faudra sûrement patienter quelques années avant de voir sortir The Witcher 4, celui-ci s'annonce extrêmement ambitieux et pourrait nous en mettre plein la vue. Surtout sur le plan graphique, grâce à l'Unreal Engine 5. On pouvait cependant légitimement se demander si CD Projekt RED risquait de faire face aux mêmes problèmes que Cyberpunk 2077 à sa sortie sur consoles. Mais le studio polonais semble s'estimer plutôt confiant à ce sujet.

The Witcher 4 devrait bien rester un jeu multiplateformes

Il y a quatre ans de cela, CD Projekt RED avait commis une erreur qui aurait pu lui être terriblement fatale en sortant Cyberpunk 2077 sur PS4 et Xbox One, avec le résultat calamiteux que l'on connaît. En développement sur l'Unreal Engine 5, The Witcher 4 entendrait nous asséner une claque graphique plus forte encore. La question d'une sortie simultanée sur PC et consoles pouvait alors sérieusement se poser. Surtout si, comme le précédent jeu du studio polonais, il sort entre deux générations de consoles. On peut en effet s'attendre à ce qu'il arrive aux alentours de 2027/2028, sauf agréable surprise.

Charles Tremblay, vice-président de la technologie chez CD Projekt RED, a toutefois confirmé dans une interview très fournie auprès d'Eurogamer qu'une exclusivité PC n'est pas envisagée. « Je ne pense pas que sortir The Witcher 4 d'abord sur PC est une stratégie qu'on veut adopter pour le moment. Quand bien même, il ne risque cependant pas de sortir simultanément sur toutes les plateformes ». Il se pourrait par exemple que la très attendue Nintendo Switch 2 soit écartée de l'équation au lancement du jeu.

Qui plus est, CD Projekt RED semble avoir retenu dans la douleur la cuisante leçon du lancement de Cyberpunk 2077. Le studio polonais entend en effet se donner tout le temps nécessaire pour développer ses prochains jeux via une meilleure gestion de l'organisation des équipes et des playtests. Ce afin d'éviter des périodes de crunch insoutenables et de sortir un jeu aussi optimisé et moins bugué que possible. Il faudra cependant faire preuve d'énormément de patience pour voir dans quel état sortiront The Witcher 4, puis Cyberpunk 2 après lui, a priori tant sur PC que sur consoles PlayStation et Xbox.

