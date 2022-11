Le navire The Witcher 4 qui reste encore dans le brouillard vient de se trouver un capitaine et ce n'est pas n'importe qui. C'est un vétéran.

Ainsi donc CD Projekt Red a trouvé un directeur pour le développement du très attendu The Witcher 4. Et Dieu sait qu'après le chaos autour de Cyberpunk 2077, les yeux sont rivés sur les décisions du studio polonais. Voilà ce que l'on peut apprendre.

Un vétéran à la barre de The Witcher 4

CD Projekt Red a choisi de promouvoir au sein de son entreprise. C'est donc Sebastian Kalemba, vétéran du studio de développement, qui reprend la série en main pour le quatrième épisode. Kalemba a travaillé à la fois sur The Witcher 3 et Cyberpunk 2077 dans des rôles clés puisqu'il a été animateur principal de 2014 à 2016 et est depuis responsable de l'animation de manière générale. L'avenir de The Witcher 4 semble donc entre de bonnes mains.

En octobre, la société mère de CD Projekt Red a confirmé son intention de développer six jeux différents. Cela inclut évidemment The Witcher 4 et deux suites qui formeront une nouvelle saga en plus de la trilogie originale. Si vous aimez le licence vous allez en manger encore pendant quelques années. Voir pour les 10 prochaines années.

Pour mémoire le troisième épisode reste l'un des plus gros succès vidéoludiques de ces dernières années avec pas moins de 40 millions de ventes à travers le monde. Ce qui en fait non seulement un succès mais aussi un véritable phénomène dans le domaine du RPG.

Qu'attendez-vous personnellement du prochain épisode ? Souhaitez-vous une métamorphose complète de la série ou un jeu qui reste dans la continuité ? Dites nous au sein des commentaires.