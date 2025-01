The Witcher 4 est sans conteste l’un des RPG les plus attendus. Les promesses sont déjà grandes, notamment sur certains aspects du gameplay. Reste à voir si elles seront effectivement tenues lors de la sortie.

L’univers de The Witcher s’apprête à s’enrichir avec un quatrième opus très attendu : The Witcher 4. Si la bande-annonce dévoilée lors des Game Awards en décembre n’a pas montré de gameplay, elle a posé les bases d’un projet ambitieux. Depuis, CD Projekt RED a partagé quelques détails, notamment sur l’un des aspects clés du jeu : les PNJ (personnages non jouables).

Des PNJ avec une vraie vie dans The Witcher 4

Pour The Witcher 4, l’objectif est clair : rendre chaque PNJ unique et vivant. Sebastian Kalemba, directeur du jeu, a expliqué cette ambition lors d’une interview avec Parris Lilly. Selon lui, chaque personnage croisé dans le jeu devra donner l’impression de mener sa propre vie.

« Chaque PNJ doit sembler vivre avec sa propre histoire », a-t-il affirmé. Cette approche vise à renforcer l’immersion et à offrir une expérience plus riche aux joueurs. CD Projekt RED veut aller encore plus loin que ce qui avait été réalisé avec The Witcher 3, en améliorant non seulement l’apparence des personnages, mais aussi leur comportement et leurs expressions. Vous l'avez peut être remarqué, c'est une promesse de nombreux développeurs depuis... Skyrim ?

Ciri en héroïne, mais Geralt reste là

Autre annonce majeure : Ciri sera le personnage principal de ce nouvel opus. Une nouvelle actrice prêtera sa voix et ses traits au personnage. Toutefois, les fans de Geralt de Riv peuvent se rassurer. Doug Cockle, sa voix emblématique, sera de retour. Le rôle de Geralt sera plus discret, mais il ne disparaîtra pas totalement.

Cette transition narrative marque un tournant dans la saga tout en maintenant un lien fort avec les précédents épisodes. Côté exploration, The Witcher 4 proposera un monde ouvert de taille similaire à celui de The Witcher 3. Les joueurs pourront s’attendre à un univers vaste et détaillé, propice à l’exploration. En parallèle, des mécaniques iconiques comme le jeu de cartes Gwent devraient également revenir, pour le plus grand plaisir des fans.

Ces choix témoignent de la volonté du studio de rester fidèle à l’essence de la série tout en apportant des nouveautés.

Une ambition qui soulève de grandes attentes

Avec ce nouvel opus, CD Projekt RED ne se contente pas de continuer la saga. Le studio veut repousser les limites du RPG en monde ouvert. Offrir des personnages plus vivants, une héroïne forte et un monde captivant sont autant de promesses qui suscitent l’enthousiasme. Mais après le lancement mouvementé de Cyberpunk 2077, les attentes des fans sont plus élevées que jamais.

Pour l’instant, aucune date de sortie officielle n’a été annoncée. Mais une chose est sûre : The Witcher 4 est déjà l’un des jeux les plus attendus de ces prochaines années. Le studio polonais saura-t-il tenir ses promesses et ravir les joueurs ? Réponse dans les mois à venir.

Source : Parris