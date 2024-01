CD Projekt, le célèbre développeur de jeux vidéo, a annoncé des projets ambitieux pour 2024. Selon Adam Badowski, le nouveau co-PDG, cité par Reuters, l'entreprise vise de grands objectifs pour cette année. Cette nouvelle est particulièrement enthousiasmante pour les fans de la saga The Witcher, impatients de découvrir The Witcher 4, car le développement semble progresser favorablement.

The Witcher 4 est sur le bon chemin

En fait, The Witcher 4 est sur le point de commencer sa phase de production. Le projet, surnommé Polaris, se présente comme une nouvelle trilogie qui étendra l'univers de la franchise de fantasy médiévale. Adam Badowski, qui a une longue histoire avec l'entreprise, a pris la direction de CD Projekt aux côtés de Michal Nowakowski au début de l'année. Il a exprimé son souhait de voir environ 400 personnes travailler sur le projet d'ici le milieu de l'année. Cependant, la date de sortie du premier jeu de cette nouvelle trilogie n'a pas encore été annoncée, les analystes prévoyant son lancement pour 2026 ou 2027... Il faudra donc faire preuve de patience.

Cette annonce intervient dans un contexte de transformation majeure pour CD Projekt, suite au lancement problématique de Cyberpunk 2077 fin 2020, marqué par de nombreux bugs. Depuis, l'entreprise s'est concentrée sur la refonte de son studio, annonçant plusieurs nouveaux jeux et déclarant en octobre que les ventes de Cyberpunk avaient dépassé les 25 millions d'exemplaires.

En plus du projet Polaris, CD Projekt travaille également sur une suite à Cyberpunk, actuellement en phase conceptuelle et connue sous le nom de code Orion. Badowski a révélé que l'entreprise prévoyait d'avoir environ 80 personnes travaillant sur ce projet d'ici la fin de l'année. Nowakowski a ajouté que la société envisageait d'inclure des éléments multijoueurs, mais n'a pas divulgué de détails supplémentaires.

La phase de production dans un jeu, c'est quoi ?

C'est à ce moment que la majeure partie du travail de développement du jeu est accomplie. Cela inclut la programmation, la création de niveaux, le design des personnages, l'animation, le développement de l'IA, la création d'effets sonores et de musique, et bien plus encore. Pendant la phase de production, l'équipe s'efforce de concrétiser les idées et les concepts établis pendant la phase de pré-production.

Cela signifie transformer les prototypes, les concepts et les designs en éléments de jeu fonctionnels et interactifs. C'est à ce stade que les fonctionnalités clés du jeu sont développées et mises en œuvre, ce qui peut inclure les mécanismes de jeu, les systèmes de contrôle, les scénarios de jeu, etc. En résumé, il s'agit de l'une des phases les plus cruciales dans le développement d'un jeu vidéo. C'est à ce moment que The Witcher 4 prendra vie.

Bonne nouvelle, le studio précise que l'IA, malgré ses avantages, ne remplacera en aucun cas certains travaux de développeurs. En revanche, elle pourrait améliorer certains processus de production. On peut s'en douter.