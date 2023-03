C’est l’un des jeux les plus attendus de ces prochaines années. The Witcher 4 ne devrait pas arriver avant 2025, mais CD Projekt RED s’était montré particulièrement confiant. Le passage à l’Unreal Engine 5 devrait leur permettre de créer un monde ouvert toujours plus grandiose, mais peut-être que le studio a été un peu trop confiant. Le président de CDPR s'exprime sur le développement du premier épisode de la nouvelle trilogie.

Un passage à l'Unreal Engine 5 plus compliqué que prévu

On espérait presque une apparition lors de la dernière conférence Epic sur l’Unreal Engine 5, il n’en a finalement rien été. Comme annoncé l’année dernière, The Witcher 4 marquera les grands débuts de CD Projekt RED sur le moteur nouvelle génération. Le studio polonais s’était montré particulièrement enthousiaste quant à cette transition, qui devrait leur permettre de pousser le monde ouvert de ses prochaines productions à un niveau supérieur et de gagner en agilité dans le développement. L’éditeur ne tarissait pas d’éloges sur l’UE5 et se montrait particulièrement optimiste. Près d’un an plus tard, la réalité l’a rattrapé. Dans la dernière conférence des investisseurs, Adam Kiciński président de CDPR, reste confiant mais plus prudent.

La transition est finalement plus difficile que prévue et le développement de The Witcher 4 avance moins vite qu’espéré. Pour le moment, le passage à l’Unreal Engine 5 n’a pas permis d’accélérer le processus, du moins pas encore. Les développeurs tâtonnent encore le moteur et les équipes sont toujours en phase de formation. L’accent est actuellement mis sur la création de premiers outils de développement avec l’UE5. « Nous préparons les choses du côté du pipeline et des outils. Certains développeurs sont encore en train d’apprendre la technologie de l’Unreal Engine 5. Il y a en même temps des équipes qui travaillent avec Epic sur tous les aspects qui sont nécessaires pour nos mondes ouverts et nos RPG à histoire », explique le dirigeant de CD Projekt RED.

Un retard à prévoir pour The Witcher 4 ?

Faut-il pour autant s'inquiéter pour The Witcher 4 ? Non. Le bien nommé Project Polaris est en effet leur toute première production sur ce moteur encore tout frais. Passé les balbutiements, le développement devrait donc reprendre un rythme normal et celui des futurs projets devrait gagner en fluidité. « Il est certain que pour notre premier projet, cela ne ralentira peut-être pas les équipes, mais il n’y aura aucune accélération des processus de développement. En revanche, pour les projets suivants, nous pensons que cette transition devrait faciliter la production. C’était l’une des raisons qui nous a poussé à dire que nous voulions sortir trois grands jeux The Witcher en l’espace de six ans. A commencer avec la sortie de Polaris, qui est The Witcher 4 », a-t-il déclaré.

Il faudra donc encore prendre son mal en patience. Pour le moment, peu de détails sont connus au sujet de The Witcher 4. On sait qu’il initiera une nouvelle trilogie avec une histoire, des personnages et une école de Sorceleurs inédits. Le projet sera chapeauté par Sebastian Kalemba, vétéran du studio polonais. Celui qui a travaillé dans des rôles clés sur The Witcher 3 et Cyberpunk 2077 auront donc la lourde tâche de reprendre la série en main.