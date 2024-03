À l'occasion de son appel trimestriel aux investisseurs, CD Projekt RED a parlé chiffres. Une bonne partie d'entre eux concernent The Witcher 4 et des productions annexes, pour le plus grand plaisir des fans.

Tout porte à croire en les étudiant que The Witcher 4 est bel et bien le prochain jeu majeur que sortira CD Projekt RED. C'est en tout cas celui qui semble le plus avancé et sollicitant le plus de monde. D'autres jeux dans l'univers font l'objet d'une attention particulière par d'autres studios. Les fans de la licence devront toutefois faire preuve de patience.

The Witcher 4 Polarise CD Projekt RED

Cela fait presque deux ans tout pile que CD Projekt RED nous a teasé The Witcher 4, ou Polaris de son nom de code. Une annonce qui a fait grand plaisir aux fans et faisant suite à un appel du studio polonais à ses investisseurs. Dans la soirée d'hier, c'est encore par ce biais que nous en apprenons plus sur cette suite très attendue. Ainsi, comme nous pouvions nous en douter, c'est le jeu qui est dans l'état le plus avancé actuellement. 403 développeurs sont sur le sujet, soit 64% des forces de CD Projekt RED.

Voilà une nouvelle réjouissante pour les fans. Mais le dernier appel aux investisseurs était aussi un appel à la prudence. À l'heure actuelle, The Witcher 4 est toujours en phase de préproduction. Pas de panique toutefois, le développement semble avancer gaillardement. Selon le PDG de CD Projekt RED, le jeu pourrait en effet entrer en production dans le courant de l'année. Toujours est-il qu'il faudra faire preuve de patience avant de voir ce que cette suite sous Unreal Engine 5 donnera. Une sortie courant 2025 paraît par trop optimiste. Mieux vaut que le studio prenne son temps, pour nous sortir un jeu à la hauteur du chef d'œuvre qu'était le troisième opus.

La relève de Geralt est elle assurée avec The Witcher 4 ?© CD Projekt RED

Les Sorceleurs recrutent

Il n'y a cependant pas que The Witcher 4 dans les cartons. Un Remake du premier opus, également sous Unreal Engine 5, est entre les mains de Fool's Theory. Celui-ci serait actuellement en phase de concept, soit dans un état encore plus précoce. CD Projekt RED n'a toutefois pas partagé le compte total de développeurs sur le chantier. Une fois encore, patience et longueur de temps font plus que force ni que rage.

Enfin, un dernier jeu The Witcher de plus petite échelle est en préproduction chez The Molasses Flood. Pour rappel, il s'agit d'un studio indépendant acheté par CD Projekt RED. Ce petit studio est ainsi en charge du jeu portant le nom de code Sirius, malheureusement rebooté il y a un an. Il occuperait actuellement 37 développeurs. Les fans de la licence auront ainsi plusieurs raisons de se réjouir à l'avenir. Reste encore à voir à quel point celui-ci sera lointain. Si seulement il était possible de passer des jours entiers en méditant comme Geralt...