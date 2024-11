Quand il s’agit de dévoiler des informations à l’avance, on peut toujours compter sur les acteurs recrutés sur les jeux. L’un d’eux vient de leaker le premier personnage de The Witcher 4, et c’est assez rassurant pour le développement de ce prochain épisode.

The Witcher 3 et Cyberpunk 2077 continuent de se vendre comme des petits pains, mais CD Projekt RED est déjà aux fourneaux sur la suite. Le studio polonais s’affaire actuellement sur de nouveaux projets, dont une toute nouvelle trilogie dans l’univers du Sorceleur. Elle sera initiée avec The Witcher 4, nommé en interne Project Polaris. Les choses avancent pour ce prochain épisode qui marquera également les débuts de la licence sous l’Unreal Engine 5. Alors que le ce nouveau jeu n’est pas attendu avant quelques années encore, un premier personnage s’est dévoilé à l’avance.

Un premier personnage de The Witcher 4 confirmé

The Witcher 3 a rebattu toutes les cartes pour la licence sur la scène vidéoludique. Le troisième a été un succès monstrueux avec pas moins de 50 millions d’exemplaires vendus sur les 75 millions au total pour la franchise. Le jeu l’a popularisée auprès d’un tout nouveau public, travail que Netflix est venu terminer avec sa série qui elle aussi a été un véritable carton. C’est donc avec d’autant plus d’impatience et de ferveur que le fameux The Witcher 4 est attendu. Ce nouvel épisode marquera le début d’une toute nouvelle saga, dont les détails sont tenus secrets pour l’heure. Est-ce qu’il se concentrera sur Ciri, un personnage inédit, un créé de toutes pièces ? C’est la question qui brûle toutes les lèvres et elle restera sans réponse jusqu’à nouvel ordre. Ce que l’on sait désormais en revanche, c’est que le projet est assez avancé pour commencer à rassembler son casting.

L’acteur Jake Lampert a fait la petite boulette que nombreux de ses confrères font : révéler quelques miettes d’informations à l’avance. Son CV en ligne indique en effet le nom du premier personnage officiel de The Witcher 4. Il interprètera donc un certain Branko, inconnu au bataillon et qui sera à n’en pas douter un PNJ. Comme le soulignent de nombreux fans, son nom à connotation slave laisse sous-entendre qu’il pourrait davantage appartenir aux Royaumes du Nord qu’à Nilfgaard ou Skellige, qui eux mettent l’accent sur des noms allemands. Il y a donc des chances que nous foulions les contrées nordiques dans ce prochain épisode que l’acteur liste pour 2025 sur son CV.

© CD Projekt RED

Un développement qui avance mieux que prévu ?

On tempère, il s’agit simplement d’un placeholder. Cependant un casting qui s’étoffe en coulisses et un directeur (Kate Saxon qui a travaillé sur les deux derniers jeux) qui s’attèle déjà à dénicher les futurs talents, il semblerait bien que le développement de The Witcher 4 soit encore plus avancé qu’on ne l’espérait. CD Projekt RED a justement misé sur l’Unreal Engine 5 pour à l’avenir sortir ses jeux plus rapidement. Le studio polonais s’était vite heurté à une phase d’apprentissage plus laborieuse que prévu, mais peut-être a-t-elle porté ses fruits. Il faudra s’armer de patience avant de le découvrir, à moins qu’une petite surprise se prépare pour le Game Awards ? S’il y a bien une saison où on a le droit de rêver, c’est celle-ci.

Source : Jake Lampert via Spotlight App