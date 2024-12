Depuis l'annonce en grandes pompes de The Witcher 4 aux Game Awards 2024, les langues se délient enfin du côté de CD Projekt RED. Sebastian Kalemba, directeur du jeu, et Gosia Mitrega, producteur exécutif, se sont notamment confiés à son sujet dans une interview auprès de Skill Up. On en apprend ainsi beaucoup sur le début de cette nouvelle saga, notamment s'agissant d'une durée de vie qui s'annonce proprement « énorme ».

Un The Witcher 4 massif, mais qui favorise la qualité à la quantité ?

Avec The Witcher 3 et Cyberpunk 2077, CD Projekt RED a su nous proposer des histoires prenantes dans des RPG en mondes ouverts conséquents, sans aller non plus dans la surenchère s'agissant de la taille du terrain de jeu. Selon Sebastian Kalemba et Gosia Mitrega, il faudra s'attendre au même schéma dans The Witcher 4. « La carte du jeu sera plus ou moins aussi grande que celle de The Witcher 3, mais ce n'est pas une échelle un-pour-un. Nous ne voulons pas être les esclaves des chiffres, si vous voyez ce qu'on veut dire ».

S'agissant de sa durée de vie, The Witcher 4 serait donc en principe peu ou prou similaire à son aîné. Le nombre de quêtes principales et annexes pourrait également être proche de ce que je proposais le troisième opus. « Mais rassurez-vous, le jeu sera massif, comparé à tout ce qu'on a fait jusque-là, comme les ambitions de toute l'équipe. Avant toute chose, on veut proposer une expérience super convaincante. En ce sens, on veut favoriser la qualité sur la quantité ».

En définitive, The Witcher 4 devrait en principe être « meilleur, plus ambitieux et plus beau » que son illustre aîné, mais avec une durée de vie relativement similaire à ce dernier. Ce qui n'est en soit pas un mal, The Witcher 3 demandant déjà plusieurs dizaines d'heures pour en faire extensivement le tour. Pour voir si CD Projekt nous proposera une suite à la hauteur du chef d'œuvre et de leurs prometteuses ambitions, il faudra cependant faire preuve de patience. The Witcher 4 est en effet entré en pleine production le mois dernier, et ne devrait donc pas sortir avant plusieurs années sur PC et consoles.

Source : Skill Up sur YouTube