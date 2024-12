The Witcher 4 continue de partager de nouveaux et prometteurs détails, avec à l'ordre du jour un changement majeur par rapport au précédent jeu qui devrait plaire aux fans.

Dans une interview avec GameSpot, le directeur de The Witcher 4 Sebastian Kalemba et la productrice exécutive Małgorzata Mitreg se sont penchés sur un élément central dans les RPG : les romances. Sur ce point, les joueuses et joueurs devraient être davantage gâtés en compagnie de Ciri qu'avec Geralt dans The Witcher 3.

L'amour est dans les plans de The Witcher 4

Dans The Witcher 3, les deux principales romances à notre disposition sont centrées sur Yennefer ou Triss (essayer d'avoir les deux en même temps ne risque pas de donner les fruits escomptés...). D'autres petites amourettes sont possibles, mais sans grand impact narratif. Avec The Witcher 4, CD Projekt RED entend apporter plus de soin sur cette partie cruciale de son futur RPG en monde ouvert.

Pour Sebastian Kalemba et Małgorzata Mitreg, les romances sont inhérentes aux jeux de CD Projekt RED, et un élément central de notre quotidien. The Witcher 4 devrait donc offrir davantage d'options de romance que son aîné. Sur ce terrain, il devrait plutôt s'inspirer de Cyberpunk 2077. À savoir différentes personnes possibles avec lesquelles nouer des relations. De telles relations évolueront au fil du temps et de manière naturelle. Nous devrions en effet pouvoir les faire progresser via des quêtes dédiées, ou en parallèle des autres aventures de Ciri. Les romances dans The Witcher 4 ne seront donc a priori pas, comme l'explique son directeur « que là pour faire des romances », mais seront une activité narrative à part entière du jeu.

À noter que cela cadre par ailleurs avec la volonté de CD Projekt RED d'offrir aux joueurs un grand contrôle dans leur manière de faire évoluer Ciri. Les dialogues à choix multiple plus ou moins déchirants à la The Witcher 3 seront en effet au rendez-vous, et il sera tout à fait possible de faire de notre héroïne un monstre qu'elle a au départ juré de combattre. Cette liberté se retrouvera donc également dans les romances de The Witcher 4, avec diverses options a priori de tous les bords. Il faudra cependant faire preuve de patience pour voir le résultat, le jeu ne devant a priori pas sortir avant encore quelques années.

Source : GameSpot