Vous savez ce qu'on dit, il faut bien réussir son entrée et sa sortie pour marquer les esprits. Et les Game Awards 2024 y sont clairement parvenus, se concluant sur l'annonce d'Intergalactic, la nouvelle licence de Naughty Dog, après une ouverture en trombe avec 6 min du trailer CGI pour The Witcher 4. Le jeu de CD Projekt RED s'est enfin montré, alors les équipes commencent à répondre plus concrètement aux questions. Elles confirment ainsi la présence, dans cet opus, d'une fonctionnalité très populaire dans les précédents épisodes.

The Witcher 4 met les cartes sur la table

La saga vidéoludique du sorceleur ne serait pas tout à fait la même sans UNE fonctionnalité qui peut nous vampiriser pendant des heures, nous détournant de notre quête principale. On pense bien évidemment au Gwent (ou Gwynt pour reprendre le nom polonais conservé dans la version française de The Witcher 3) le mini-jeu de cartes diégétique à The Witcher, qui a d'ailleurs eu droit à sa propre itération sous forme de jeu et aura bientôt droit à une vraie édition physique.

© CD Projekt RED

Reçue par la chaîne YouTube Easy Allies, la productrice exécutive Gosia Mitręga a affirme l'amour du studio pour le Gwent (« On adore le jeu ! »). Elle sait également que la communauté The Witcher en est fan. Or, CD Projekt tient à se montrer à l'écoute sa communauté pour The Witcher 4. Dès lors, elle confirme que cet opus intègrera également le fameux jeu de cartes.

Je pense que personne ne sera déçu. Gosia Mitręga, pour Easy Allies

Présent à ses côtés, le game director Sebastian Kalemba surenchérit. Il rappelle que le Gwent « fait partie intégrante de l'expérience ». Dès lors, on ne pourrait pas imaginer The Witcher 4 sans le jeu de cartes. Alors, même si Geralt laissera la place à Ciri en tant que protagoniste dans cet opus, la femme - désormais sorceleuse elle aussi - ne manquera pas de faire usage des atouts qu'elle aurait dans sa manche.