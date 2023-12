Le réalisateur de The Witcher 4 a fait une nouvelle révélation sur le nouvel opus tant attendu par les fans. Et ça devrait rassurer la plupart d'entre eux.

Ces dernières années, CD Projekt Red a montré tout son talent dans la remise sur pied de Cyberpunk 2077. Après un lancement chaotique, le jeu est maintenant retapé, peaufiné, et est salué par le plus grand nombre. De leur côté, les fans de la franchise The Witcher sont un peu laissés sur leur faim. En effet, ça fait bien longtemps qu'on n'a pas vu de nouvel opus. On attend notamment le 4 qui a récemment donné des signes de vie. Et ce qui a été annoncé va sûrement rassurer quelques joueurs.

Geralt dans The Witcher 4 ?

Geralt de Riv, c'est un peu la pierre angulaire de la saga. Le Sorceleur est là depuis le début, et même en série Netflix, c'est lui le personnage principal. On a bien du mal à le dissocier de l'univers, et c'est normal tant c'est une figurine iconique. Pour autant, certaines personnes se sont tout de même demandées s'il allait vraiment être dans The Witcher 4. Dans une interview pour Lega Nerd, Sebastian Kalemb, le réalisateur du jeu, a décidé d'apporter un début de réponse à cette question qui brûle les lèvres de la communauté :

The Witcher 4 ne sortira pas avant quelques années et il se sera écoulé beaucoup de temps depuis le précédent, donc on ne peut pas juste cibler le public déjà friand de la saga. Nous devons également construire une nouvelle communauté. Je crois pouvoir dire que le jeu sera un excellent point d’entrée pour de nombreux joueurs, sans oublier les fans de longue date qui souhaitent toujours suivre les aventures de Geralt.

Sans surprise, la nouvelle trilogie initiée par The Witcher 4 s'inscrira dans la continuité de l'histoire de Geralt. Il n'aura pas le rôle principal, mais il devrait faire une apparition. Cela devrait une nouvelle fois raviver les spéculations autour d'un épisode où Ciri serait le personnage principal. Il faudra cependant attendre encore un peu pour en avoir le cœur net.

Une suite qui s'annonce monumentale

Concrètement, qu'est-ce qu'on sait de The Witcher 4 ? Eh bien, pas grand-chose. CD Projekt Red ne nous a pas donné des tonnes d'informations croustillantes à se mettre sous la dent. Ceci dit, Sebastien Kalemba nous a garanti qu'on allait avoir affaire à un RPG qui brisera les limites du genre. Le studio voudrait même surpasser le phénomène créé par le troisième jeu de la série. C'est une entreprise massive, mais ça a le mérite de donner l'eau à la bouche.

Notre priorité est toujours d’essayer de briser les frontières. Nous voulons aller au-delà. Nous voulons essayer de faire quelque chose de nouveau par rapport aux RPG actuels, d’autant plus que nous travaillons constamment avec ce genre. On attire un public qui aime ce type de jeux. Je ne peux pas trop en dire, comme vous pouvez le deviner, mais l’idée est de construire quelque chose qui surpasse The Witcher 3, en racontant une histoire plus intense et en créant aussi un gameplay plus intense.

Hormis le successeur de Wild Hunt, deux autres projets sont attendus au tournant. On a d'abord le Project Sirius dont le développement a connu de nombreux déboires, et qui serait un monde ouvert. Il y a également le remake du premier épisode qui est en chantier. On ne peut pas vraiment rentrer dans les détails, car on ne sait presque rien de ces jeux. Les fans se languissent d'une bande-annonce, qui ne risque pas de se montrer en cette fin d'année. Peut-être aux Game Awards 2023 ? Affaire à suivre.