Pour The Witcher 4, CD Projekt veut mettre le paquet et faire les choses bien. Il nous parlent de l'importance des choix et des fins de The Witcher 3.

Grosse surprise des Game Awards 2024, The Witcher 4 s’est montré dès l’ouverture avec une cinématique absolument sublime. Et même si l’on ne sait pas grand-chose de ce que ça racontera, la bande-annonce donne matière à réfléchir. D’ailleurs, nous aussi, nous avons fait notre petite reflexion sur le sujet. En revanche, des éléments factuels permettent de balayer au moins une fin de The Witcher 3 sous le tapis soulevant alors la question du report des choix d’un jeu à l’autre. Ce à quoi le studio a répondu en se montrant plutôt rassurant

Inutile de préciser que cet article va spoiler les fins de The Witcher 3, vous êtes prévenu.

Quelle fin est canonique à The Witcher 4 ? Les développeurs répondent

The Witcher 3 est un grand, très grand RPG bourré de choix plus ou moins importants, mais dont l’impact peut se faire ressentir sur le court ou long terme. Compagnon encore en vie, position politique, état global de la région… à la fin du jeu, chaque joueur à écrit sa propre version de l’histoire de Geralt et de ceux qui l’entoure. Cela étant, le destin de Ciri peut également être très différent d’une fin à l'autre, pouvant même la conduire jusqu’à la mort. Mais alors, comment rendre toutes les fins canoniques lorsqu’on la propose en tant que personnage principal dans une nouvelle épopée ?

Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Sebastian Kalemba, directeur du jeu, et Cian Maher, lore designer sur la franchise, ont été clairs sur le sujet dans les colonnes d’IGN : The Witcher 4 « ne brisera aucun canon ». Toutefois, les développeurs eux-mêmes sont restés un peu sur la défensive concernant l’une des plus tristes fins de The Witcher 3, une où Ciri trépasse. Bien conscients que c’est une fin comme les autres, ils bottent quelque peu en touche. « La seule difficulté est probablement liée au fait qu’il y a une fin de The Witcher 3 dans laquelle Ciri peut mourir. Heureusement, cette fin [est rare], c’est le résultat de plusieurs choix cachés à effectuer tout au long du jeu. En plus, il y a des indices dans cette fin qui suggèrent qu'elle ne meurt pas forcément » expliquent t-ils dans les colonnes d’IGN.

On esquive comme on peut chez CD Projekt, mais les développeurs sont au moins conscience que ça va être un véritable casse-tête pour réussir à coller tous les morceaux scénaristiques en une trame cohérente, sans non plus tirer un trait sur ce qu’on fait les joueurs dans The Witcher 3.

L'importance des choix fait par les joueurs

D’ailleurs, les choix seront bien évidemment importants, ça aussi ça a été confirmé par le studio, chez Eurogamer cette fois. Les devs reviennent rapidement sur l’histoire des fins canoniques et réaffirment qu’il n’y a pas une fin canonique, mais qu’ils ont trouvé le moyen de rendre le tout cohérent. Il donneront davantage de détails là-dessus plus tard. Ils précisent ensuite que les choix les plus importants des joueurs seront également respectés. Comment ? Là encore le studio nous tease plus d'informations plus tard. Mais ce qui est sûr, c’est que CD Projekt ne chôme pas.

© CD Projekt RED

Choix importants, fins... CD Projekt veut faire ça bien

En d’autres termes, The Witcher 4 emboite bien le pas du précédent épisode, mais sans rendre une seule et unique fin canonique. Cependant, celle où Ciri décède est quelque peu balayée sous le tapis. Voyons ça comme une fin bonus ou secrète en gros. Ne reste alors que la Ciri devenue sorceleuse ou la Ciri devenue Impératrice, pour grossir les traits. Ensuite, plus que simplement la fin, les choix importants faits durant notre périple dans The Witcher 3 et ses DLC auront visiblement un impact dans la suite. À plus d'un titre, ça vend du rêve. Reste maintenant à savoir comment fera le studio. Est-ce que Ciri sera questionnée en se faisant coiffer ? Ou est-ce CD Projekt a trouvé une autre pirouette scénaristique ? Le temps nous le dira.

source : IGN, Eurogamer