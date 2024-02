The Witcher 4 est en préparation et ce membre du casting est plutôt inattendu ! N’importe qui aurait pu en faire partie à une condition quand même… et pas des moindres.

Après l’excellent The Witcher 3 et Cyberpunk 2077 qui a remonté la pente avec brio, le studio polonais CD Projekt Red est clairement sur une très bonne lancée et il ne compte pas s’arrêter là. En effet, un nouveau Cyberpunk est prévu ainsi qu’un remake du premier The Witcher sorti en 2007 sur PC. Mais surtout, c’est la suite de The Witcher 3 qui est le plus proche de sa sortie. The Witcher 4 est entré en phase de production et il commence sérieusement à faire parler de lui. On a même des infos sur le casting de ce dernier. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que l’un des acteurs était plus qu'inattendu.

Un fan de la licence fait partie du casting de The Witcher 4 !

Effectivement, l’un des membres du casting n’est autre qu’un fan de la saga. L’homme a déboursé pas moins de 30 100 zlotys - la monnaie polonaise, ce qui équivaut à environ 7000 euros - pour avoir cette chance. C’est lors du Great Orchestra of Christmas Charity que l’homme a pu saisir l’opportunité, un événement caritatif polonais pour les soins consacrés aux personnes âgées et aux enfants. Pour la bonne cause, une séance de motion capture pour The Witcher 4 a été mise aux enchères. La somme est colossale pour réaliser un travail qui est normalement payé, mais c’était le souhait le plus cher de cet homme et en plus, ça contribue à aider des personnes dans le besoin, un double bénéfice !

Geralt sur son cheval en motion-capture pour The Witcher 3

Le polonais participera donc à une session de motion-capture. Cela signifie que ses mouvements et son apparence seront captés par des appareils placés sur son corps. Puis, ils seront enregistrés et transférés dans le jeu sur un personnage. Il n’y a pas d’info supplémentaire sur l’avatar qu’il incarnera. Le gagnant recevra aussi d’autres cadeaux dont on ne connaît pas encore la nature.

Pour découvrir ce personnage mystérieux et inattendu, il va falloir patienter jusqu’à la publication de The Witcher 4. Pour l’instant, nous n’avons pas encore de fenêtre de sortie, même si on peut s’attendre à une parution courant 2026. Le soft a été annoncé comme monumental et dépassant ce qui a été réalisé dans The Witcher 3. C’est ce qu’a évoqué Sebastien Kalemba, le Game Director de chez CD Projekt Red. Il déclare également vouloir se démarquer des RPG actuels, affaire à suivre !