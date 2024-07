L'ambitieux studio CD Projekt RED ne manque pas de jeux à surveiller dans les années à venir, et ce sont les fans attendant The Witcher 4 qui ont le plus de raisons de se réjouir.

C'est en tout ce que l'on peut entre autre retirer d'une intervention de Pawel Sasko, directeur de Cyberpunk 2 pour CD Projekt RED, dans la dernière édition du podcast de Flow Games. Alors que nous comptons pas moins quatre jeux sous sa férule, c'est le très attendu The Witcher 4 qui accapare le plus leur attention.

CD Projekt RED mise pour l'heure le maximum sur The Witcher 4

La licence inspirée des œuvres d'Andrzej Sapkowski qui a donné son énorme renommée à CD Projekt RED occupe une grande partie de l'attention du studio polonais. Nous avons notamment un Remake du premier opus sous Unreal Engine 5, qui serait encore dans un état très précoce. Nous avons également un autre jeu de plus petite envergure autour de la franchise, développé par The Molasses Flood, nom de code Project Sirius.

Tout ceci s'explique probablement par le fait que la majeure partie de l'attention de CD Projekt RED est portée sur The Witcher 4. Pawel Sasko a dans le dernier podcast de Flow Games confirmé ce que nous savions plus ou moins déjà : « Cette nouvelle saga va très bientôt entrer en production. C'est notre projet le plus avancé par rapport aux autres ». Même si le studio polonais ne s'estime pas prêt à en montrer quoi que ce soit, ses ambitions à son endroit semblent en tout cas très prometteuses. Reste toutefois à voir si une toute nouvelle histoire, sans Geralt et ses amis au premier plan, saura autant fédérer les fans que la trilogie du Loup Blanc.

Entre Cyberpunk 2 et une myriade de jeux The Witcher, les fans du studio ont de quoi se réjouir pour la suite. © CD Projekt RED

La patience d'un sorceleur est toutefois de mise

Quand bien même The Witcher 4 est clairement le jeu le plus avancé dans les forges de CD Projekt RED, patience est cependant de mise. Son entrée prochaine en production ne garantit en rien qu'il sortira prochainement. Pawel Sasko l'a d'ailleurs réaffirmé : « Oui, tous ces jeux arrivent, et non, nous n'aurons rien à montrer avant un moment ».

Le studio semble avoir appris à la dure la leçon de Cyberpunk 2077 annoncé beaucoup trop tôt, et repoussé à plusieurs reprises en raison d'ambitions démesurées. Nous leur souhaitons donc de prendre tout le temps nécessaire pour nous mettre une claque aussi magistrale avec ce prochain opus qu'avec The Witcher 3. Voire plus grande encore, notamment grâce au secours de l'Unreal Engine 5.