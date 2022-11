Le chantier The Witcher 4 est lancé mais le jeu n'est pas prêt de sortir. Pour faire patienter les fans, CD Projekt Red va faire revenir la franchise via un nouveau contenu sous une forme inédite.

The Witcher 4 ne sortira pas avant 2025 au bas mot, mais l'univers du sorceleur sera de retour bien avant cela. Geralt de Riv a été invité dans un MMO et pas n'importe lequel.

The Witcher débarque dans le MMO Lost Ark

Après Skyrim, apprêtez-vous à revoir The Witcher dans un autre jeu. CD Projekt Red et le studio sud-coréen Smilegate (CrossfireX) pour un projet aussi inattendu qu'intrigant : l'arrivée de Geralt de Riv et de son univers dans le monde de Lost Ark avec un DLC. Un contenu spécial d'ores et déjà prévu pour début 2023 par les développeurs.

Et si l'on en croit le tweet ci-dessous, le sorceleur devrait bien être de la partie d'une manière ou d'une autre. Un simple skin ? Un personnage à part entière ? C'est encore secret mais le MMO qui cartonne n'a visiblement pas pour habitude d'expédier ses événements.

Quelles nouvelles aventures Geralt va t-il vivre en Arkesia ? Découvrez-le quand The Witcher arrivera dans Lost Ark, début 2023.

Une petite mise en bouche avant l'aboutissement des grands projets de CD Projekt Red pour sa franchise. Dans les années à venir, il y aura en effet plusieurs nouveaux jeux dont un remake complet du premier épisode sous Unreal Engine 5.