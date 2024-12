The Witcher 4 refait encore parler de lui, et une nouvelle pourrait bien décevoir plus d’un fan. Surtout lorsqu’on connaît l’attachement des joueurs pour le protagoniste emblématique, Geralt de Riv.

Depuis l'annonce de The Witcher 4, les fans de la saga s’interrogent sur ce que leur réserve cette nouvelle aventure. Une des grandes questions concerne la place de Geralt de Riv, héros emblématique de la série. Doug Cockle, la voix anglaise du célèbre sorceleur, a récemment semé le doute. Sera-t-il de retour dans ce nouvel opus ? Rien n’est moins sûr.

The Witcher 4 pourrait opérer un énorme changement

Doug Cockle avait pourtant laissé entendre, plus tôt cette année, que Geralt aurait un rôle dans The Witcher 4. Mais dans une récente interview chez Geektown, il a reconnu s’être avancé un peu trop vite. Il s’est basé sur une simple rumeur qu’il croyait fiable. Une erreur qui lui a valu un rappel à l’ordre de CD Projekt Red, les créateurs du jeu. Selon lui, aucune information officielle n’a été confirmée sur la présence de Geralt.

À ce jour, The Witcher 4 reste entouré de mystère. CD Projekt Red promet un jeu encore plus ambitieux que The Witcher 3: Wild Hunt, mais les détails concrets manquent. L’intrigue, les personnages et même la date de sortie restent flous. Le studio prévoit une sortie environ deux ans après l’annonce officielle, mais rien n’est gravé dans le marbre.

L’incertitude autour de Geralt alimente les débats. Certains imaginent qu’il pourrait faire une apparition limitée. D’autres pensent qu’il est temps pour le studio de se tourner vers une nouvelle génération de personnages. Après tout, la trilogie précédente semblait conclure son histoire.

Ce n'est qu'un aurevoir ?

Des attentes élevées

L’absence éventuelle de Geralt laisse un vide difficile à combler et cela pourrait décevoir. Son charisme et ses aventures ont marqué des millions de joueurs. Pourtant, l’univers de The Witcher regorge de personnages fascinants et d’histoires encore inexplorées. CD Projekt Red pourrait saisir l’occasion d’élargir la mythologie du jeu en se concentrant sur d’autres héros ou héroïnes.

Doug Cockle, de son côté, semble accepter l’idée que Geralt ne sera peut-être pas au centre de cette nouvelle aventure. Il explique même que les rumeurs sur lesquelles il s’est basé proviendraient d’anciennes déclarations, probablement obsolètes.

Pour l’instant, il faudra patienter. CD Projekt Red garde le silence et ne laisse rien filtrer sur ce nouvel opus. En attendant, les fans peuvent revisiter les précédents jeux ou se plonger dans les romans d’Andrzej Sapkowski pour retrouver l’univers du Sorceleur.

Source : Geektown