The Witcher 4 est en développement et de nouvelles informations captivantes ont été révélées à son sujet. Voici ce que nous savons actuellement sur le projet mené par CD Projekt Red.

La suite très attendue de la série The Witcher, actuellement connue sous le nom de code Polaris, est en plein développement. Près de la moitié de l'équipe de CD Projekt Red, soit environ 330 développeurs, y travaillent depuis le 31 octobre 2023. D'ici mi-2024, on s'attend à ce que le nombre de développeurs impliqués dépasse les 400, selon les récentes informations révélées dans un rapport financier. Mais ce n'est pas tout, de nombreuses autres surprises sont attendues avec The Witcher 4.

Changement de paradigme pour The Witcher 4

Notamment on peut avoir la confirmation que The Witcher 4 est en cours de développement sous Unreal Engine 5. Et que cette transition technologique oblige le studio à reconstruire de nombreuses composantes de base, établissant ainsi une nouvelle fondation pour ses jeux futurs. Enfin toujours pour The Witcher 4, la sortie de Polaris n'est pas prévue avant 2025, le jeu ayant seulement commencé sa pré-production en mai 2022.

Michał Nowakowski, le directeur commercial, a noté que développer un nouveau jeu en parallèle avec de nouvelles technologies, comme c'est le cas pour Polaris, prend généralement entre quatre et cinq ans. Cependant, cette estimation pourrait ne pas s'appliquer dans ce cas précis.

Autres projets en développement chez CD Projekt Red

Visiblement très actif, on peut citer aussi d'autres jeux qui sont actuellement en développement chez CD Projekt, la folie des grandeurs ? Plus de 25% des développeurs de CD Projekt Red sont actuellement listés comme "en transfert", se déplaçant du projet Phantom Liberty vers d'autres projets majeurs. On retrouve :

Sirius : Développé par The Molasses Flood, Sirius est un autre jeu situé dans l'univers de The Witcher. Il combine des éléments solo tels que l'histoire et les quêtes avec des composants multijoueurs, ciblant un public plus large sans suivre le modèle RPG monde ouvert traditionnel de la série.

: Développé par The Molasses Flood, Sirius est un autre jeu situé dans l'univers de The Witcher. Il combine des éléments solo tels que l'histoire et les quêtes avec des composants multijoueurs, ciblant un public plus large sans suivre le modèle RPG monde ouvert traditionnel de la série. Canis Majoris : Il s'agit d'un autre RPG Witcher AAA en développement, utilisant le même moteur Unreal Engine 5 que Polaris. Ce projet est mené par une équipe externe expérimentée, mais sous la bannière de CD Projekt Red.

: Il s'agit d'un autre RPG Witcher AAA en développement, utilisant le même moteur Unreal Engine 5 que Polaris. Ce projet est mené par une équipe externe expérimentée, mais sous la bannière de CD Projekt Red. Orion : La suite de Cyberpunk 2077, qui est en phase préliminaire de développement. Elle nécessitera une expansion significative de l'équipe, avec une fourchette estimée entre 350 et 500 développeurs.

: La suite de Cyberpunk 2077, qui est en phase préliminaire de développement. Elle nécessitera une expansion significative de l'équipe, avec une fourchette estimée entre 350 et 500 développeurs. Hadar : CD Projekt Red a également commencé à travailler sur son premier IP original, Hadar. Encore en phase de conception initiale, ce projet marque une nouvelle ère pour le studio.

C'est tout de même assez fou si le studio arrive à sortir tout ça en plus de The Witcher 4 dans les années à venir.