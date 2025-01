L'année 2024 s'est terminée en beauté avec des annonces de haute volée à l'occasion des Game Awards. La cérémonie a vu les choses en grand en s'offrant la primeur de certaines world premiere espérées par de très nombreux fans. Pour bien réussir son entrée, elle a laissé CD Projekt Red ouvrir le bal avec le premier trailer officiel de The Witcher 4.

Ce quatrième opus est incontestablement l'un des jeux les plus attendus pour les prochaines années. Cependant, dix ans se sont écoulés depuis Wild Hunt, le troisième volet. À ce titre, une inquiétude palpable naît chez certains, renforcée par les changements de direction opérés pour cette suite. Toutefois, certains éléments très concrets devraient rassurer les fans.

The Witcher 4 est entre de bonnes mains

The Witcher compte comme l'une des licences historiques du monde du jeu vidéo. Le premier opus est sorti en 2007, déjà, tandis que le troisième est reconnu comme l'un des meilleurs jeux de tous les temps, auréolé de 479 titres de « Jeu de l'année ». Vous comprendrez donc que The Witcher 4 fasse l'objet de très grandes attentes de la part de sa communauté.

Or, la longévité de la licence ainsi que d'importants licenciements advenus en 2023 sont à la source de certaines préoccupations des fans. De fait, beaucoup s'inquiètent des personnes qui planchent sur le projet. Avec les départs de plusieurs personnes ayant travaillé sur les précédents opus, on peut se demander si The Witcher 4 sera fidèle à ses prédécesseurs.

Pour rassurer tout le monde, Michal Nowakowski a pris la parole sur le réseau social X. Le co-PDG de CD Projekt a déclaré qu'une centaine personnes environ ayant contribué à Wild Hunt travaillaient actuellement sur The Witcher 4. Il ajoute que « Certains sont en fait des vétérans de The Witcher 2 et The Witcher 1, notamment mon estimé co-PDG, Adam Badowski, qui travaille sur la série depuis sa création en 2002 ».

Dans une réponse à ce post, Nowakowski précise également que le story director, soit la personne en charge de l'histoire dans son ensemble, est le même sur chaque opus depuis le premier The Witcher. En somme, le responsable de la « vision globale » de la licence est toujours là sur The Witcher 4. En outre, le co-PDG rappelle que lui aussi est là depuis 20 ans chez CD Projekt.

Bien sûr, il y a du sang neuf sur ce nouvel opus. Il convoque néanmoins un large effectif familier avec la licence. Ainsi, The Witcher 4 devrait se dresser dans l'héritage des précédents opus. Dans le même temps, il proposera un renouveau grâce à une nouvelle protagoniste, Ciri. À ce titre, une nouvelle ère vidéoludique s'ouvrira prochainement pour les sorceleurs.