The Witcher 3 continue de se vendre par millions. Pendant ce temps, CD Projekt RED s’affaire à développer une toute nouvelle trilogie. Elle sera initiée avec The Witcher 4, connu en interne sous le nom de code Polaris. Les choses progressent pour le prochain épisode, et l’éditeur polonais redouble d’efforts pour accélérer la production.

Un effectif grandissant pour The Witcher 4 Polaris

The Witcher 3 est un succès monstre. CD Projekt RED revendique plus de 50 millions d’exemplaires écoulés pour l’ensemble des versions du troisième épisode et plus de 75 millions de jeux vendus au total pour la franchise. La licence coule des jours heureux après avoir connu un second souffle et s’être ouverte à un nouveau public grâce à la diffusion de la série Netflix. C’est donc avec d’autant plus de ferveur et d’impatience que le fameux The Witcher 4 Polaris est attendu. Le prochain jeu marquera le début d’une toute nouvelle saga, dont on ne connaît que peu de détails pour l’heure. On sait en revanche qu’il signera les débuts du studio sous Unreal Engine 5 et que le développement sera plus long que prévu. Les choses avancent néanmoins en interne, et CD Projekt RED mobile encore plus d’effectifs pour accélérer le processus.

Désireux d’être transparent avec ses investisseurs et les joueurs, l’éditeur polonais a indiqué que jusqu’au 30 avril 2023, Cyberpunk 2077 Phantom Liberty mobilisait une majorité des effectifs. Les premiers mois de l’année sont naturellement marqués par les préparatifs qui déboucheront au lancement de l’extension. La seconde plus grosse équipe, composée de 220 développeurs, est allouée à The Witcher 4 Polaris. Les effectifs consacrés au jeu continuent de grimper à chaque trimestre et ils devraient encore plus augmenter une fois le DLC de Cyberpunk 2077 lancé. La rumeur veut que la nouvelle aventure à Night City sorte cet été, sans véritable fondement. On sera fixés bien assez tôt, puisque l’information devrait être dévoilée lors du Summer Game Fest 2023 la semaine prochaine.

D'autres projets en cours de développement

En l'espace d'un an, les effectifs alloués à The Witcher 4 Polaris ont doublé. Le développement concret du jeu a début au premier trimestre de 2022, où la pré-production n'était entre les mains que de 100 personnes. Passée la sortie de l’extension Phantom Liberty, une partie des effectifs devrait rester consacrée au suivi du DLC et l’autre être allouée aux autres projets. Reste à savoir si certains développeurs viendront gonfler les rangs de The Witcher 4 ou si la pré-production débutera plus sérieusement pour la suite de Cyberpunk 2077.

On rappelle que d’autres projets sont en cours de développement au sein du studio. C’est par exemple le cas de The Witcher Remake, dont l’avancée est encore opaque. Le spin-off concocté par The Molasse Flood a quant à lui essuyé un reboot faute de convaincre le l’éditeur. Le nouveau concept prend forme et CD Projekt RED se veut rassurant sur la question, sans donner plus de précisions.