Un départ c'est toujours un peu triste, surtout quand ça concerne l'un des studios les plus appréciés du jeu vidéo, en l'occurrence ici les papas de The Witcher et Cyberpunk 2077. Explications

Un nouveau studio est en train de très sérieusement attirer l'attention. Il s'agit de Rebel Wolves. Pour mémoire, Rebel Wolves est un studio de développement de jeux vidéo formé par des vétérans de l'industrie ayant travaillé sur des titres acclamés comme The Witcher 3 et Cyberpunk 2077. Actuellement, l'équipe se concentre sur la création d'un RPG de dark fantasy narratif pour PC et consoles, développé avec le moteur Unreal Engine 5. Le studio, basé à Varsovie, prône une approche centrée sur l'équipe et un environnement de travail sain, sans crunch, offrant des options de travail flexibles et à distance. Leur objectif est de développer des jeux innovants qui marqueront l'histoire du genre RPG. C'est du moins le projet.

Les têtes pensantes de The Witcher se rassemblent

Dans ce contexte spécifique, l'industrie du jeu vidéo est en ébullition avec le récent départ de Mateusz Tomaszkiewicz, ancien développeur chez CD Projekt RED, au studio Rebel Wolves où il occupera le poste de directeur créatif. Tomaszkiewicz, connu pour son travail en tant que concepteur principal de quêtes sur Cyberpunk 2077, apporte avec lui une riche expérience acquise lors de ses précédentes collaborations sur des titres tels que Gwent: The Witcher Card Game et Thronebreaker: The Witcher Tales, où il a servi en tant que directeur de jeu, ainsi que sur The Witcher 3: Wild Hunt. Ce n'est clairement pas un petit nouveau.

Un beau projet

Chez Rebel Wolves, il retrouvera donc plusieurs de ses anciens collègues de CD Projekt RED et participera au développement d'un nouveau RPG. Tomaszkiewicz s'est engagé à créer un monde qui incitera les joueurs à l'explorer en profondeur et à raconter des histoires qui les amèneront à se soucier des personnages. Il explique dans le détail :

Pour moi, rien ne surpasse la possibilité de m'immerger complètement et de découvrir des histoires et des mondes façonnés à la main. De nos jours, il y a tant de RPG fantastiques, mais je pense qu'il y a non seulement de la place mais aussi un désir parmi les joueurs pour des histoires plus captivantes. C'est pourquoi je suis très heureux de rejoindre mes anciens amis et d'en rencontrer de nouveaux chez Rebel Wolves en tant que directeur créatif. Notre objectif est de créer le RPG que nous aimerions jouer nous-mêmes.

Il reste à voir ce que l'avenir réserve pour ce nouveau RPG de dark fantasy. On connaît l'impact marquant de The Witcher 3 dans l'histoire des RPG. Imaginez maintenant si la prochaine grande révolution était ce projet, et non The Witcher 4, qui est également en cours de développement. Tout est possible dans ce domaine en constante évolution.