CD Projekt RED vient d’annoncer ses plans pour The Witcher 4. On y apprend que ce sera bien une trilogie et on connaît même un nouveau détail crucial.

Grande journée pour les fans du Sorceleur. CD Projekt RED vient d’annoncer deux nouveaux jeux The Witcher, dont l’un avec un mode multijoueur. Le studio polonais a également apporté des précisions sur The Witcher 4 et sur sa nouvelle saga.

The Witcher 4 sera une trilogie, un jeu tous les 6 ans

Il faudra s’armer de patience avant de pouvoir poser nos mains sur The Witcher 4. Cela n’empêche pas CD Projekt RED de communiquer sur le jeu et son développement pour rassurer les investisseurs après la débâcle du lancement de Cyberpunk 2077. Celui qui est appelé en interne Project Polaris est développé par plus de 150 développeurs. Le titre est actuellement en pré-production et signera par la même occasion les débuts du studio avec l’Unreal Engine 5.

Ce qui ressort de cette conférence en revanche, c’est que l’on connaît la fréquence de sortie des jeux de la trilogie qui sera initiée par The Witcher 4. Car oui, la nouvelle saga sera bien une trilogie, c’est confirmé. CD Projekt RED entend en effet sortir un nouvel opus tous les 6 ans après la sortie de Project Polaris. Aucune fenêtre de sortie n’a été avancée pour le prochain jeu, mais il ne faudrait pas s’attendre à ce qu’il sorte d’ici 2025 environ. « L'héritage de The Witcher 3 Wild Hunt » est bien en route.