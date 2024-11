Cette année, les premières aventures de Geralt de Riv à la sauce CD Projekt RED fêtent leur 17 ans. Alors que la majorité de la franchise approche, le studio polonais en a profité pour retracer son parcours pour le moins hors du commun, avec notamment le chef d'œuvre absolu The Witcher 3, la débâcle Cyberpunk 2077, et son long chemin vers la rédemption. L'occasion également de se tourner vers l'avenir comprenant notamment The Witcher 4, qui s'annonce « radieux » selon son PDG adjoint... mais a priori lointain.

The Witcher 4, Cyberpunk 2 et consorts, CD Projekt RED a un futur prometteur

Auparavant seulement une entreprise éditant des jeux en Pologne, CD Projekt RED allait connaître une première percée dans le monde du développement de jeux vidéo avec le premier The Witcher sorti en 2007. Un RPG très ambitieux mais perfectible, rendant hommage à l'un de ses univers littéraires nationaux les plus populaires, Wiedzmin, par Andrzej Sapkowski. La suite on la connaît, avec un deuxième opus d'excellente facture, et la consécration absolue avec The Wild Hunt. Avec The Witcher 4, le studio polonais entend laisser Geralt de Riv se reposer pour lancer une toute nouvelle trilogie dans l'univers dark-fantasy aujourd'hui iconique.

Une perspective qui semble beaucoup exciter CD Projekt RED, comme le souligne son PDG adjoint Michał Nowakowski pour célébrer les 17 ans de la franchise. « J'étais là au lancement du premier jeu, et même dans mes rêves les plus fous je ne savais pas où se trouverait la société tant d'années après. J'ai hâte de vous en dire plus sur ce qu'un futur radieux nous réserve. En temps voulu, bien sûr », conclut-il avec un clin d'œil. Cet avenir, on en connaît une bonne partie : The Witcher 4, un Remake du premier jeu vieux de 17 ans sur l'Unreal Engine 5, un autre jeu dans la licence par The Molasses Flood, ou encore Cyberpunk 2.

CD Projekt RED se veut toutefois prudent après une campagne marketing bien trop agressive autour de Cyberpunk 2077. Ne souhaitant pas reproduire cette cuisante erreur, il entend bien prendre son temps pour partager des nouvelles de tous ces jeux sur le papier très prometteurs à venir. Le premier d'entre eux sera en tout cas The Witcher 4, malheureusement à une date encore indéterminée. On surveille quoi qu'il en soit tout cela de très près.

Source : Michał Nowakowski sur X.com