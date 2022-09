CD Projekt RED voit aussi les choses en grand pour The Witcher 4 et la seconde saga qu’il va initier. Les développeurs viennent de confirmer avoir une vision sur le long-terme.

Le développement de The Witcher 4 continue de battre son plein, mais CD Projekt RED se tourne déjà vers l’avenir. Le studio polonais s’est exprimé sur sa nouvelle saga et il a manifestement des idées plein la tête.

De grandes ambitions pour la saga de The Witcher 4

C'est confirmé, The Witcher 4 est officiellement déjà entré en phase de pré-production. Ce nouveau chapitre marquera les débuts d'une nouvelle saga et CD Projekt RED a visiblement de grands projets pour elle. Si les questions autour des futurs protagonistes resteront en suspens, Adam Kiciński (PDG) a en effet confirmé que les développeurs voyaient encore les choses en grand.

« Nous avons plus d’un jeu en tête. La première saga se composait de trois jeux, donc maintenant nous imaginons plus d’un jeu, mais le premier jeu de la seconde saga de The Witcher est en pré-production pour le moment », explique le PDG de CD Projekt RED. Une déclaration qui coule de source, mais le studio n’avait alors jamais confirmé planifier d’autres titres après de The Witcher 4. Vu ses propos, on devrait s'attendre au moins à une trilogie, si ce n'est plus. Cependant il faudra s’armer de patience car on ne reverra pas un jeu de la licence avant un bon moment.

On rappelle malgré tout que les joueurs pourront se replonger dans l’ultime chapitre de la saga de Geralt avec la mise à jour PS5 et Xbox Series X de The Witcher 3. Si aucune date n’a été avancée, elle est toujours prévue pour la fin d’année. La série Netflix tourne également sa troisième saison actuellement. Autant dire que les joueurs auront de quoi s’occuper en attendant d’avoir des nouvelles de The Witcher 4.