The Witcher 4 est sans aucun doute l’un des jeux les plus attendus du moment. Conscient de cette attente, son studio a fait une déclaration qui devrait rassurer de nombreux fans.

Si l’on sait déjà que Ciri sera le personnage principal de The Witcher 4, une phrase particulière a immédiatement retenu l’attention dans le trailer des Game Awards 2024 : « Il est temps pour une nouvelle saga. On se revoit sur le chemin » Cette réplique, prononcée avec une voix familière, a rapidement éveillé les spéculations des fans : et si Geralt de Riv faisait son retour ?

The Witcher 4 avec Ciri mais...

Dans The Witcher 4, Ciri prendra les commandes. Ce changement marque une étape importante pour la saga, qui tourne une nouvelle page après trois jeux ayant Geralt comme protagoniste principal. L’histoire se déroulera après les événements de The Witcher 3, promettant une évolution du monde et des intrigues, tout en explorant de nouveaux horizons avec Ciri au centre de l’action.

Mais une question demeure : Geralt, le sorceleur emblématique, aura-t-il un rôle dans cette nouvelle histoire de The Witcher 4 ? CD Projekt Red a finalement dissipé le mystère en confirmant à IGN que Geralt apparaîtra bel et bien dans le jeu. Mieux encore, Doug Cockle, la voix emblématique du sorceleur, reprendra son rôle. Une nouvelle qui ravit les fans, bien que le studio garde encore le secret sur la nature exacte de son rôle. « Geralt apparaîtra dans le jeu, mais nous ne voulons pas spoiler son rôle précisément. Vous devrez patienter pour en savoir plus », a déclaré CD Projekt.

Un rôle entouré de mystère

Sera-t-il un mentor pour Ciri dans The Witcher 4 ? Une figure symbolique ? Ou aura-t-il une implication plus importante dans les événements de ce nouvel opus ? Les spéculations vont bon train. Une chose est sûre, son apparition pourrait créer un lien fort entre les jeux précédents et cette nouvelle aventure. Ce subtil mélange de continuité et de renouveau promet de séduire les joueurs.

Avec The Witcher 4, CD Projekt Red cherche à écrire une nouvelle page de l’histoire de la saga tout en honorant ses racines. Entre le retour de Geralt, la montée en puissance de Ciri et un monde toujours plus riche, cet opus s’annonce déjà comme un moment marquant pour les fans. Une aventure qui mêlera nostalgie et innovation, et qui nous invite à retourner sur le « chemin ».

Source : IGN