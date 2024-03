The Witcher 4 n'est même pas encore disponible (loin de là) que deux concurrents de taille se dévoilent déjà en Pologne. Et cela s'annonce plus que prometteur. Découvrons tout ceci ensemble.

Le studio polonais Mighty Koi s'apprête à enrichir le monde des jeux vidéo avec deux titres prometteurs : The Night Wanderer et Thorgal. Ces jeux plongent les joueurs dans des univers fantastiques iconiques, annonçant une nouvelle ère pour les adaptations de célèbres œuvres littéraires et bandes dessinées européennes. De quoi venir directement concurrencer The Witcher 4. On se doute d'ailleurs qu'avec un projet pareil, l'objectif est de jouer (un peu) sur le même terrain de jeu.

Deux jeux pour venir concurrencer The Witcher 4

The Night Wanderer est un jeu inspiré de la série de livres Lord of the Ice Garden de Jarosław Grzędowicz. Le jeu promet d'être une expérience immersive où les joueurs endossent le rôle de Vuko, explorant une civilisation extraterrestre à l'époque médiévale. La particularité de ce monde, Midgaard, est son ambiance unique mêlant science-fiction et éléments fantastiques. Vuko, équipé d'une biopuce, devra résoudre le mystère des anomalies magiques qui hantent la planète.

Thorgal, quant à lui, est un action-RPG basé sur la célèbre bande dessinée créée par Jean Van Hamme, un dessinateur belge bien connu, et illustrée par Grzegorz Rosiński. Le jeu promet de transposer l'univers nordique mythique et les aventures de Thorgal dans un format jeu vidéo. Les joueurs pourront vivre les histoires captivantes des BD. Confrontant des monstres, des humains et des divinités dans un monde riche en mythes et légendes. Que de souvenirs pour ceux qui ont pu grandir avec les BD...

Deux pépites de la littérature et de la BD

Ces jeux ne manqueront pas de susciter l'intérêt des amateurs du genre et pourraient se positionner comme des concurrents sérieux pour des titres à venir comme The Witcher 4. The Night Wanderer et Thorgal combinent des éléments narratifs forts avec des systèmes de combat dynamiques. Promettant une expérience à la fois captivante pour les fans et exigeante. Et les deux s'inspirent d'œuvres littéraires fantastiques.

Avec la promesse d'un gameplay novateur et d'histoires riches, ces deux titres pourraient bien devenir des références dans le genre du jeu de rôle et de l'action-aventure. Leurs univers distincts, alliant le folklore nordique et la science-fiction, offrent aux joueurs des terrains d'exploration nouveaux et passionnants. En somme, l'arrivée de The Night Wanderer et de Thorgal est attendue avec impatience par la communauté des joueurs. Forcément curieuse de découvrir comment ces univers bien aimés seront transposés dans le monde des jeux vidéo.