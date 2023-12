Les prochains jeux de The Witcher ne sont clairement pas pour tout de suite, et certains tournent donc leur regard vers d'autres RPG qui pourraient également avoir un énorme potentiel.

Nous avions pu vous en parler ici même sur Gameblog : en début 2022, un studio de développement appelé Rebel Wolves, fondé par d'ex-développeurs de CD Projekt Red, a vu le jour. Fort de son expérience acquise sur des jeux comme The Witcher 3 et Cyberpunk 2077, ce studio s'attelle à la création d'un RPG de dark fantasy dans un vaste monde ouvert. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité d'en apprendre davantage à son sujet. Que sait t-on ?

De quoi oublier The Witcher ?

D'après les investigations menées par Kurakasis sur Twitter, connu pour sa capacité à dénicher des informations inédites sur les jeux vidéo, il semble que le premier projet de Rebel Wolves se nomme Dawnwalker: Origins. Ce RPG, ancré dans un univers de dark fantasy, serait développé sur Unreal Engine 5. Des enregistrements de noms de domaine et des dépôts de marque ont permis de découvrir ce titre potentiel pour le jeu.

Mais ce n'est pas tout. Dans une offre d'emploi dénichée par Kurakasis, il est mentionné que Dawnwalker serait un jeu à monde ouvert. Bien qu'il ne soit pas aussi vaste que The Witcher 3, le jeu promet de proposer davantage de quêtes. Parmi les informations révélées, on note que :

Le jeu est maintenant en phase Alpha.

Il ne comportera pas de microtransactions.

Une équipe de 100 personnes travaille sur le projet.

Il n'y aura pas d'objets ou de quêtes exclusifs à une plateforme.

Hélas, À ce jour, aucune information supplémentaire n'a été fournie quant à la date de révélation ou de sortie de Dawnwalker. Les détails restent spéculatifs, mais l'absence de microtransactions et d'exclusivités de plateforme sont des points qui suscitent l'intérêt de la communauté. Idem pour la présence d'un monde ouvert.

À quoi s'attendre ?

Développé sur Unreal Engine 5, Dawnwalker: Origins pourrait présenter des graphismes impressionnants et une physique de jeu avancée. Nous connaissons les capacités du moteur graphique, ce qui nous permet d'envisager un RPG véritablement next-gen, à l'instar de ce que The Witcher 3 avait représenté en son temps. En outre, on peut supposer que l'expérience acquise sur The Witcher 3 aura un impact très positif sur la conception du RPG chez Rebel Wolves. L'importance des retours d'expérience dans le domaine du jeu vidéo est bien connue. Bien que cela ne garantisse pas nécessairement un succès systématique, cela aide à comprendre les meilleures pratiques à adopter et les erreurs à éviter. Dans cette veine, le lancement tumultueux de Cyberpunk 2077 pourrait avoir servi de leçon aux vétérans de CD Projekt, notamment sur des points clés comme l'optimisation.