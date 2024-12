The Witcher 4 s'est enfin montré et s'apprête à lancer une toute nouvelle saga. Il faut donc s'attendre à de très gros changements. L'un d'eux a été confirmé et pourrait bien diviser.

C’était très clairement l’une des grosses annonces phares des Game Awards 2024, The Witcher 4 est désormais sur toutes les lèvres. En ouverture, sans crier gare, le jeu de CD Projekt nous en a mis plein les mirettes avec une bande-annonce absolument sublime mettant en scène la charismatique Ciri. Bien plus âgée que dans The Witcher 3, la jeune femme s’infiltre dans un village et trucide un énorme monstre avec une classe folle. Quelques minutes de pur bonheur, mais qui marquent déjà un tournant pour l’héroïne.

The Witcher 4 signe le grand retour de la licence, mais il y a eu du changement

Vous l’aviez sans doute remarqué, mais Ciri n’est plus vraiment la même. Elle est désormais plus âgée et plus expérimentée et les traits de la demoiselle ont changé, plus marqués par le temps et l’expérience. Mais ce n’est pas la seule chose qui a été modifiée. Lorsque cette nouvelle version de Ciri a prononcé ses premiers mots, le changement s’est fait entendre. Ce n’est plus la même actrice voix, et ça a été confirmé.

Dans The Witcher 3, Ciri était incarnée par Jo Wyatt qui lui donnera sa voix pour le jeu complet et ses extensions. Mais pour The Witcher 4, CD Projekt a décidé de changer d’actrice et de faire appel à Ciara Berkeley que l’on a déjà pu voir dans quelques séries. La jeune actrice est donc la nouvelle Ciri telle qu’on a pu l’entendre dans cette première présentation, comme l’a confirmé CD Projekt à The Gamer :

« Ciara Berkeley a été choisie pour incarner Ciri dans la bande-annonce de The Witcher 4. C'est une actrice talentueuse qui nous a impressionnés par son enthousiasme et ses talents de comédienne vocale, et dans cette bande-annonce, nous pensons qu'elle a vraiment donné vie à Ciri d'une manière à la fois fidèle au personnage et passionnante pour les fans de la série. »



Ciara Berkeley et Ciri

Une nouvelle Ciri qui risque de diviser les fans

Si la citation ne fait référence qu’à la bande-annonce, The Gamer affirme que le studio à confirmé que l’actrice serait également Ciri dans le jeu final.

Une excellente nouvelle pour certain qui sont plutôt heureux de voir du sang frais et trouve ça même normal d’ailleurs, puisque la jeune femme a évolué depuis le temps et ce The Witcher 4 marquer un nouveau tournant dans la licence. D’autres fans sont quant à eux plutôt déçus de ne pas retrouver leur Ciri originelle telle que laissé dans The Witcher 3.

Quoi qu’il en soit, il va falloir attendre d’avoir le jeu en main avant de tirer des conclusions et ce n’est pas pour tout de suite. The Witcher 4 s’est peut-être montré, il n’en reste pas moins en développement et il faudra attendre encore quelques années avant de pouvoir mettre la main dessus.

Source : The Gamer