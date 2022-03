Normalement, le lundi est une journée relativement calme, mais pas là. CD Projekt Red, derrière Cyberpunk 2077 et les jeux The Witcher, confirme un nouveau titre dans l'univers du Sorceleur. En d'autres termes, The Witcher 4. On apprend également que le studio polonais va délaisser son moteur REDEngine pour l'Unreal Engine 5 d'Epic Games.

Epic Games à la rescousse de CD Projekt Red

Quand sort The Witcher 4 ? Ce n'est pas le moment de répondre à la question puisque le développement est à ses débuts. Ce nouvel épisode marquera le commencement d'une nouvelle saga, sans que nous sachions le nombre de volets prévus. Pour supporter cette entrée inédite et les suivantes, CD Projekt Red s'en remettra à l'Unreal Engine 5 d'Epic Games, un partenariat qui va donc s'étendre sur plusieurs années.

Tim Sweeney, fondateur et PDG d'Epic, a déclaré :

Epic a construit le moteur Unreal Engine 5 pour permettre aux équipes de créer des mondes ouverts dynamiques à une échelle et un niveau de fidélité inédits. Nous sommes profondément honorés d’avoir l’opportunité de collaborer avec CD PROJEKT RED pour repousser les limites de la narration interactive et du gameplay ensemble, et cette effort bénéficiera à la communauté de développeurs pendant les années à venir.

Paweł Zawodny, chief technical officier chez CD Projekt Red, a ajouté :

L’un des aspects fondamentaux de la Transformation RED 2.0 en interne est une concentration beaucoup plus forte sur la technologie, et notre coopération avec Epic Games est basée sur ce principe. Dès le départ, nous n’avons pas envisagé un contrat de licence typique ; Epic et nous le considérons comme un partenariat technologique sur le long terme avec des bénéfices mutuels. Il est vital pour CD PROJEKT RED d’avoir une direction technique pour notre futur jeu dès le tout début ; par le passé, nous avons dépensé beaucoup de ressources et d’énergie pour évoluer et adapter le REDengine à chaque nouvelle sortie de jeu. Cette coopération est tellement enthousiasmante, parce qu’elle va améliorer l’anticipation et l’efficacité du développement, tout en nous donnant accès à des outils de développement de pointe. J’ai hâte de découvrir les incroyables jeux que nous allons créer en utilisant Unreal Engine 5 !

The Witcher 4 ne sera pas exclusif à la boutique de Fortnite

Malgré l'utilisation de l'Unreal Engine 5, le studio continuera à se reposer sur leur moteur maison REDEngine pour les extensions de Cyberpunk 2077.

Avec cette collaboration, les prochains jeux seront-ils destinés qu'à une plateforme sur PC ? Non, The Witcher 4 ne sera pas exclusif à l'Epic Games Store, et sortira donc sur Steam et très certainement GOG.