CD Projekt RED continue de partager des détails très prometteurs sur The Witcher 4 et notamment sur son monde ouvert, qui s'annonce encore plus fou que celui de son illustre aîné.

La communication autour de The Witcher 4 s'est sérieusement accélérée depuis l'annonce de son entrée en pleine production et la sortie de son premier trailer cinématique aux Game Awards 2024. Son directeur, Sebastian Kalemba et son directeur narratif, Phillip Weber, sont actuellement sur tous les fronts pour répondre aux questions brûlantes des fans. Dans une interview auprès de Video Games Chronicle, s'est davantage penché sur la volonté pour l'équipe de faire mieux que The Witcher 3, notamment s'agissant de son monde ouvert.

The Witcher 4 : une suite à la hauteur du précédent chef d'œuvre ?

À bien des égards, The Witcher 4 représente pour CD Projekt RED et la licence une nouvelle saga, un nouveau départ. Pour le studio polonais, il était temps de laisser ce cher Geralt prendre une retraite bien méritée, au grand dam visiblement de beaucoup de fans. Faire de Ciri le nouveau protagoniste principal sous la forme d'une jeune sorceleuse pourrait offrir, d'après Phillip Weber, « de nouvelles opportunités narratives ». Si l'équipe est consciente que ce changement majeur peut être controversé, elle semble déterminée à proposer une suite digne des précédents jeux, et surtout du magistral The Witcher 3.

Qu'il s'agisse d'offrir une histoire toute en nuances ou des choix moraux pour développer Ciri comme le joueur l'entend, The Witcher 4 n'entend ainsi pas « briser les qualités principales établies dans les précédents jeux ». Le studio entend au contraire partir sur ces très bonnes bases, et construire quelque chose d'encore plus ambitieux et profond par-dessus. Tel sera notamment le cas pour son monde ouvert.

« Nous voulons proposer avec The Witcher 4 des améliorations sur des points où nous sentons qu'il y a de la place pour une meilleure itération. Le monde ouvert n'a par exemple pas besoin d'être toujours plus gros. Il peut en revanche être plus profond et immersif, plus systémique. Je pense qu'il y a des choses excitantes à faire sur ce point », explique Phillip Weber. Pour voir si CD Projekt RED saura tenir de telles promesses sur le papier alléchantes, patience sera toutefois de mise. The Witcher 4 ne devrait en effet pas sortir avant plusieurs années. On surveille en tout cas ce que cette nouvelle saga en compagnie de Ciri prévoit de nous proposer de très près.

Source : VGC